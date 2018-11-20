МЧС: Систему экстренных вызовов "112" доделают в следующем году

Завершение создания системы вызова экстренных служб по единому номеру 112 во всех регионах страны будет завершено в 2019 году, больше задержек и внеплановых продлений сроков не будет. Об этом в подмосковном Подольске на выездном совещании комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ сообщил замглавы МЧС России генерал-лейтенант Павел Барышев.

Ранее не раз звучали мнения о том, что введение системы по всей стране может быть продлено из-за нехватки финансирования. Правда, эти разговоры оставались преимущественно на уровне слухов. При этом в руководстве МЧС их особо не опровергали. Теперь же появилась ясность.

В своем выступлении Павел Барышев сообщил, что на сегодняшний день система функционирует в 50 субъектах РФ. В 20 из них система введена в постоянную эксплуатацию.

В 30 субъектах успешно проведены государственные приемочные испытания системы, выполняются рекомендации госкомиссии, ввод в постоянную эксплуатацию планируется до конца этого года.

- Органы исполнительной власти 35 субъектов завершат создание "Системы-112" с подготовкой эксплуатации в 2019 году, - приводят слова замминистра информагентства.

Изначально предполагалось, что программа будет реализована в течение пяти лет - в 2013-2017 годы. В 2013-м предусматривалось внедрение "Системы-112" в трех субъектах России, в 2014 году - в шести, в 2015 году - в двух, в 2016 году - в пяти и в 2017 году - в 67. Общий объем финансирования Федеральной целевой программы должен был составить более 40 миллиардов рублей.

Но в 2017 году, когда по планам программа должна была быть выполнена, появилась информация, что введение системы могут продлить до 2020-го. К тому времени эта тема была уже весьма чувствительной для МЧС и ее старались касаться весьма деликатно. Но, наконец, в руководстве ведомства открыто заявили о сроках выполнения программы.