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20.11.2018 18:13
Рубрика: Власть

МЧС зафиксировал рост пожаров на объектах с массовым пребыванием людей

Текст: Тимофей Борисов

В России число пожаров на объектах с массовым пребыванием людей выросло на треть. Об этом сегодня сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Сотрудники МЧС спасли пять человек из пожара на западе Москвы

Его слова на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей приводит агентство ТАСС. "За этот год произошел 471 пожар на объектах с массовым пребыванием людей, за аналогичный период прошлого года их было 364. Рост составил 29,4 процента", - сказал генерал-полковник.

По словам Чуприяна, число погибших в результате пожаров на таких объектах выросло в 20 раз, а получивших травмы в три раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Чуприян также уточнил, что в торгово-развлекательных центрах и торговых комплексах, которые также относятся к объектам с массовым пребыванием людей, в этом году произошло 74 пожара, что на 64,5 процента больше, чем годом ранее. Почти на 30 процентов увеличилось и количество возгораний на объектах образования, на 19 процентов - в зданиях здравоохранения и социального обслуживания.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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С чем связана такая ужасающая статистика генерал не пояснил. Но, исходя из ранее сделанных заявлений руководителями надзорного департамента МЧС, можно сделать вывод, что это все последствия лоббистской деятельности Минстроя, в результате которой строители несколько лет назад получили вольницу в строительстве и бесконтрольном вводе в строй зданий. Сейчас эти серьезные просчеты стали, так сказать, вылезать наружу, а здания, возведенные без одобрения противопожарных инспекторов МЧС и вне всяких норм безопасности, стали гореть. После трагедии в "Зимней вишне" надзорный департамент добивается возвращения себе функции надзора за строительством объектов на стадии проектирования.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС
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