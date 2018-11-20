"МегаФон" объявил о повышении тарифов в международном роуминге

"МегаФон" объявил о повышении с 3 декабря тарифов на услуги международного роуминга. Расценки будут пересмотрены на звонки, короткие сообщения и мобильный интернет. После увеличения тарифов стоимость минуты разговора в поездках за границу для абонентов "МегаФона" составит от 39 до 99 рублей в зависимости от страны.

Короткие сообщения будут стоить 9,9 рубля за сообщение.

По новому будет тарифицироваться интернет для путешествующих в страны Европы и СНГ. Так в рамках тарифа "Включайся" за пакет интернета в 50 МБ с безлимитным трафиком на мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion придётся платить 299 рублей, по другим тарифам - 399 рублей за 70 МБ.

Для абонентов, путешествующих по Бахрейну, Монголии, Мьянме и Саудовской Аравии, останутся действующие тарифы на пользование интернетом. 10 МБ им будут предоставляться за 400 рублей. На территории остальных стран мобильный интернет будет стоить 99 рублей за 100 КБ.

В МТС, Tele2 и "Вымпелкоме" ("Билайн") "РГ" сообщили, что планов по повышению тарифов на услуги международного роуминга в этом году или в начале следующего нет.