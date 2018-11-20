Минэкономразвития сообщил о положительных переменах в экономике России: последний квартал года начался с октябрьского роста до 2,5% в годовом выражении. Это более, чем вдвое превышает аналогичные показатели сентября и август (1,1%).

Министерство сообщает, что ускорение российской экономики в целом связано в первую очередь с успехом сельскохозяйственной отрасли. После обвального падения в августе - на 11,3% и сентябрьского спада на 6% аграрии добились в октябре роста в 11,9%.

Неплохие показатели у промышленников, где общий рост производства составил 3,7% (месяцем раньше он был ниже - 2,1%), а добыча полезных ископаемых выросла на рекордные 7,4%. Отмечается положительная динамика в обрабатывающих подотраслях -2,7% и в строительстве - 2,9% в октябре после 0,1% в сентябре.

Но продолжается замедление розничного товарооборота: после сентябрьских 2,2% в октябре зафиксирован рост лишь в 1,9%. Снижаются показатели грузооборота в транспорте. Впрочем, основная причина этого снижения - теплая погода, из-за чего газовики вынуждены уменьшать добычу (и транспортировку) голубого топлива.