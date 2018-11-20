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20.11.2018 22:49
Рубрика: Власть

Минпромторг: РФ расскажет ОЗХО о разработках газа А-231 на Западе

Россия предоставит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) историю разработок газа А-231 на Западе, заявил глава департамента реализации конвенционных обязательств Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Холстов.

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"Россия подготовила соответствующие дополнения, которые будут представлены на этой неделе в Техсекретариат, где есть вся история развития вопроса, в том числе работу в западных странах по "Новичкам", - передает ТАСС слова чиновника.

По его словам, в ведомстве есть документы о том, что химикат разрабатывался и в США.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минпромторг
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