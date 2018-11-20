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20.11.2018 18:20
Рубрика: Экономика

Минтранс: Транзитный пассажир должен получить приоритет при овербукинге

Текст: Татьяна Шадрина
Минтранс намерен в декабре провести совещание по вопросу введения в России овербукинга. Как отметил глава ведомства Евгений Дитрих в рамках форума "Транспорт России 2018" в беседе с журналистами, важно обеспечить интересы пассажиров и максимально устраивали авиакомпании.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Сергей Михеев
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Он пояснил суть овербукинга. Перевозчик рассчитывает продажу билетов сверх числа мест в салоне, имея статистику по опозданиям и неявкам пассажиров на рейс, и продает билеты с ее учетом. Но бывает, что на рейс приходят все, и тогда возникает овербукинг.

Учитывая перспективы развития сквозных перевозок, при введении овербукинга в России для транзитного пассажира должен быть приоритет, считает Дитрих. Правда, в том случае, если такой пассажир не опоздал на рейс по своей собственной вине. У него должен быть приоритет перед другими пассажирами, у которых нет цепочки пересадок на другие рейсы. Тем же, кто не попадет на рейс из-за овербукинга, должна быть выплачена достойная компенсация, считает Дитрих.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правила авиаперевозок
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