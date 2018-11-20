Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу

Минздрав РФ не предлагал вводить акцизы на колбасу и другие мясные изделия, включая сосиски и бекон. Однако ведомство рекомендует россиянам не злоупотреблять подобными продуктами. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

При этом министр подчеркнула, что вредные для здоровья человека продукты, согласно положениям ВОЗ, обязаны облагаться акцизами. По ее словам, в число таких товаров кроме табачной продукции, спиртных и газированных напитков попадают также и продукты переработки красного мяса - они могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

Напомним, ранее появились сообщения, что колбасные изделия могут подорожать почти на 30 процентов. По данным газеты "Известия", такая инициатива указана в отзыве экспертного совета при правительстве РФ на программу "Укрепление общественного здоровья" (входит в нацпроект "Демография", - прим. "РГ"). При этом отмечается, что повышение стоимости мясных изделий положительно повлияет на здоровье россиян и увеличит их продолжительности жизни. Между тем Минсельхоз РФ не поддержал введение акцизов, отметив, что не считает подобную меру достаточно целесообразной и обоснованной. Эксперты же предлагают перераспределить налоговую нагрузку: ввести акцизы на вредные продукты, а на полезные, напротив, снизить НДС.