Миссия от СНГ поедет наблюдать за выборами в Армении

Миссия наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении начнет работу 22 ноября. Об этом сообщил первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ в белорусской столице, передает БЕЛТА.

В составе миссии будет около 70 человек, уточнил официальный представитель Исполкома, добавив, что работа экспертов начнет свою работу со встречи с руководителем ЦИК Армении.

"В своей работе будем руководствоваться, прежде всего, национальным законодательством Армении, а также конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Безусловно, мы не будем вмешиваться во внутренние дела государства и будем давать объективную оценку", - подчеркнул Гуминский. Он выразил уверенность в том, что избирательная кампания в Армении "пройдет в хорошей атмосфере, в соответствии с национальным законодательством".

Приглашение выделить своего наблюдателя в состав миссии от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении не направлялось президенту Украины, МИД и ЦИК этой страны. "Своей нотой от 7 октября 2015 года МИД Украины уведомил Исполнительный комитет СНГ о выходе из Положения о миссии наблюдателей на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах Содружества. Поэтому мы не получили также приглашение на их выборы", - сообщил Виктор Гуминский.

Как известно, внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9 декабря.