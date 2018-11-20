Могерини призвала сохранить ДРСМД

Новости

В ПФР объяснили инцидент с приглашением умершей пенсионерки 14:16
В Сочи возбудили второе дело по ЧП с ребенком в ливневке 14:15
Два человека погибли при сходе оползня и обрушении дороги в Португалии 14:15
Новый кроссовер Ford получит название Puma 14:15
Операция "Нелегал" выявила в странах ОДКБ нарушения миграционных правил 14:14
МЧС: Систему экстренных вызовов "112" доделают в следующем году 13:57
Пассажирский самолет вернулся в Салехард из-за неисправности 13:55
В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение 13:55
В Петербурге выставили на продажу квартиру Максима Горького 13:45
Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара 13:44
Разработана концепция союзной программы по развитию животноводства 13:40
На столичном авторынке новых автомобилей сменился лидер 13:37
Путин встретится с Хаджимбой в Сочи 13:36
В Чите осудили нападавшего на женщин "атамановского маньяка" 13:33
Тихоокеанский флот пополнится новыми водолазными катерами 13:28
Почему Камбербэтчу, Честейн и Лоуренс не дали роли в "Настоящей крови" 13:20
В Самаре умершую пенсионерку пригласили за пособием на похороны 13:18
В Якутии двое детей погибли при пожаре 13:09
Суд в течение месяца решит вопрос о лишении Аленичева водительских прав 13:08
Лукашенко настроил участников детского "Евровидения" на творческие Эвересты 13:05
Миссия от СНГ поедет наблюдать за выборами в Армении 13:00
Появились оптимистичные новости о будущем сериала "Сорвиголова" 12:59
Прокуратура проверит массовое отравление детей в мурманской больнице 12:48
Вышел многообещающий трейлер психотриллера "Пирсинг" 12:42
В Минске состоится совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 13:25
Рубрика: В мире

Могерини призвала сохранить ДРСМД

Текст: Юрий Когалов
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Как передает агентство ANSA, об этом она заявила перед началом заседания министров обороны стран ЕС, в котором также примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

"Я очень обеспокоена. Мы не хотим, чтобы европейская территория снова стала полем битвы для других держав, как это было в прошлом. Мы надеемся, что есть еще возможность для сохранения Договора о РСМД", - отметила Могерини. По ее словам, это соглашение крайне важно и должно полностью выполняться.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Песков рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД

"Я понимаю, что одной из проблем договора является то, что в нем нет механизмов принуждения к полному выполнению. Но это соглашение очень важно для Европы, если оно будет демонтировано, безопасность Европы будет поставлена под угрозу", - заявила еврокомиссар.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай сядут за стол переговоров с Вашингтоном и будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений. По словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, Вашингтон еще не принял окончательного решения.

Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил мнение, что ДРСМД мешает США доминировать в военной сфере, именно поэтому Вашингтон хочет выйти из него, и в случае реализации этот шаг приведет к очень тяжелым последствиям для европейской и глобальной безопасности.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о вмешательстве сенаторов США в выборы главы Интерпола
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
Украина подсчитала убытки от строительства "Турецкого потока"
Умер актер и режиссер Эймунтас Някрошюс
Митрополит УПЦ назвал Порошенко "современным гонителем церкви"