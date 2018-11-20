Могерини призвала сохранить ДРСМД

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Как передает агентство ANSA, об этом она заявила перед началом заседания министров обороны стран ЕС, в котором также примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я очень обеспокоена. Мы не хотим, чтобы европейская территория снова стала полем битвы для других держав, как это было в прошлом. Мы надеемся, что есть еще возможность для сохранения Договора о РСМД", - отметила Могерини. По ее словам, это соглашение крайне важно и должно полностью выполняться.

"Я понимаю, что одной из проблем договора является то, что в нем нет механизмов принуждения к полному выполнению. Но это соглашение очень важно для Европы, если оно будет демонтировано, безопасность Европы будет поставлена под угрозу", - заявила еврокомиссар.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай сядут за стол переговоров с Вашингтоном и будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений. По словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, Вашингтон еще не принял окончательного решения.

Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил мнение, что ДРСМД мешает США доминировать в военной сфере, именно поэтому Вашингтон хочет выйти из него, и в случае реализации этот шаг приведет к очень тяжелым последствиям для европейской и глобальной безопасности.