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20.11.2018 17:56
Рубрика: Общество

МВД предложило сделать бессрочным вид на жительство

Текст: Иван Петров
Министерство внутренних дел намерено инициировать законодательные изменения, которые значительно упростят пребывание в России иностранных граждан, окончивших российский вуз или колледж. Предлагается облегчить получение иностранными выпускниками российских вузов и средних специальных учебных заведений разрешений на временное проживание (РВП). Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"Мы предлагаем, чтобы выпускники-иностранцы, окончившие российские вузы и средние специальные учебные заведения, смогли получить РВП. При этом они должны получать РВП без квоты", - заявила представитель МВД, уточнив, что по квоте в настоящее время разрешение на временное проживание получают те, кто имеют близких родственников в России, на основании брака с гражданином РФ и имеющие нетрудоспособных родителей.

Еще одно послабление планируется посвятить иностранным гражданам, которые долгое время проживают в России. Так, МВД предлагает сделать бессрочным вид на жительство для таких "долгожителей".

"В новом законопроекте мы предусмотрели практически бессрочный вид на жительство", - сказала Валентина Казакова, выступая во вторник на комитете по делам СНГ Госдумы.

Фото: depositphotos.com
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Она пояснила, что это связано с забывчивостью иностранных граждан. Долгие годы проживая у нас, они, по словам представителя МВД, попросту уже забывают продлевать вид на жительство.

"Получается, что гражданин, который постоянно проживает в России, даже, например, получает пенсию, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранца", - пояснила смысл изменений Казакова.

При этом в МВД решили разнести понятия разрешение на временное проживание и вид на жительство. По словам замруководителя главка МВД по вопросам миграции, лицам, которые хотят связать свою судьбу с Россией, будет предлагаться получать вид на жительство без необходимости перед этим получать разрешение на временное проживание.

В МВД выразили надежду, что Госдума поддержит предложенные законодательные инициативы.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Иностранцы в России
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