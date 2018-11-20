На аттестатах доцентов и профессоров появится QR-код

В Минобрнауки начали разрабатывать ведомственный приказ об утверждении новых форм аттестатов и технических требований к ним.

Речь о документах о присвоении ученых званий доцента и профессора. На них в ближайшем будущем может появиться QR-код - двухмерный штрих-код, с помощью которого можно быстро получить информацию, отсканировав его камерой мобильного телефона. Код на новых документах доцентов и профессоров будет ввести прямо на сайт Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки и покажет всю информацию о присужденной степени: специальность, по которой присвоено ученое звание, а также кто и когда выдвинул соискателя на получение этого звания.

Кроме QR-кодов новые формы аттестатов будут иметь и другие, более высокие уровни защиты от подделок.

Уведомление о начале разработки ведомственного приказа размещено на официальном портале для публикации нормативных актов для общественного обсуждения, которое продлится до 5 декабря. Планируемый срок вступления в силу новых правил - апрель 2019 года.