Это первая российская постановка "Артефакт-сюиты" Уильяма Форсайта и новая версия "Петрушки" Игоря Стравинского в постановке Эдварда Клюга. Известно, что балет "Арте-факт" стал первой постановкой знаменитого хореографа Уильяма Форсайта, созданной для Франкфуртского балета, когда он возглавил его в 1984 году. Это был полнометражный балет в 4-х частях, требующий огромного исполнительского состава, и освоить его было под силу не каждой труппе. Тогда и появился вариант спектакля под названием "Артефакт-сюита", позволяющий ставить отдельные его части. "Артефакт-сюита" обошла многие знаменитые балетные сцены мира, но в России этот спектакль поставлен впервые. В Большом театре он будет идти в двух частях.

Как говорит о своем балете сам Форсайт: "Я придумал этот балет за три недели и потом доставлял его еще тринадцать лет". Он называет свой "Артефакт" "балетом о балете": с помощью танца он рассказывает, как балет превращался в самостоятельный жанр, выходя за рамки драматических и оперных постановок.

На пресс-конференции в Большом театре одна из исполнительниц "Артефакт-сюиты" балерина Ольга Смирнова рассказала о своем восприятии хореографии Форсайта: "Каждое движение - это игра с динамикой и ритмами. Свободу начинаешь чувствовать, когда выходишь на сцену и полагаешься на ощущения. Нужно хорошо понимать свое тело, чтобы справляться с этой хореографией, потому что она абсолютно не классическая. Важно доверять своему партнеру. Удивительная Кэтрин Беннетс, помощница Форсайта, говорит нам: "Ваша задача показать не только то, что вы знаете об "Артефакте", но и что вы знаете об искусстве в целом". А педагог Ноа Гелбер отметил, что "постановка Форсайта до сих пор сохранила свою актуальность, она бросает вызов студентам балетных школ по всему миру. Самое сложное - пространство, которое артист занимает на сцене, поэтому мы [педагоги] постоянно говорим, что эта хореография подразумевает растягивание движений, будто они уходят в бесконечность".

Второй премьерой вечера, созданной специально для Большого театра, станет балет Игоря Стравинского "Петрушка" в хореографии Эдварда Клюга, сотрудничающего со Штутгартским и Цюрихским балетом, а также с Нидерландским театром танца. Этот балет Игоря Стравинского со дня первой своей постановки в 1911 году на Русских сезонах в парижском театре Шатле стал одним из самых популярных на балетной сцене. На этот раз оригинальную интерпретацию "Петрушки" представит известный современный хореограф Эдвард Клюг. Сценограф Марко Япель, который уже не раз работал с хореографом (в первой полноценной постановке Клюга "Танго"), придумал лаконичные, но стильные декорации и пообещал, что новый "Петрушка" будет очень красочным.

Сам Эдвард Клюг рассказал, что уже не раз обращался к творчеству Стравинского: "В 2012 году я поставил балет "Весна священная", а год спустя "Свадебку". Но "Петрушка" был моим любимым произведением Стравинского, поэтому я рад, что эта партитура будет жить на родине композитора. Сама музыка настолько прекрасна и непредсказуема, что в моем воображении моментально рождается множество образов". Хореограф намекнул, что в постановке Петрушка будет деревянной куклой, а на сцене появятся не только артисты, но и марионетки. "Метафора Петрушки очень вдохновенна, - заметил Клюг. - Он готов отдать свою деревянную жизнь, чтобы ощутить человеческие эмоции. А еще иногда людьми, как марионетками, манипулируют наши амбиции или иллюзии".

Кстати



Спектакли "Артефакт-сюиты" и "Петрушки" пройдут на Новой сцене Большого театра с 20 по 24 ноября.