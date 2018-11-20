На Украине военный ранен в результате взрыва на полигоне

Неизвестное взрывное устройство сработало на военном полигоне 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского. В результате инцидента ранения получил один из бойцов.

"Сегодня около 12:00 на одном из общевойсковых полигонов из-за разрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение военнослужащий нашей части", - сообщается на странице бригады в соцсети Facebook.

Солдат эвакуирован в госпиталь, ранение оказалось легким, и жизни военнослужащего ничего не угрожает. В части работают следователи военной прокуратуры и полиции.