Надежду Савченко оставили под арестом до 23 декабря

Адвокатам бывшей украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко не удалось добиться изменения меры пресечения для своей подзащитной и ее перевода под домашний арест. Апелляционный суд Киева подтвердил решение о ее содержании под стражей до 23 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью, который рассматривал ходатайство защиты.

Его оставили без удовлетворения. До этого арест Савченко продлил киевский районный суд. Напомним, что ее обвиняют в подготовке госпереворота и в планировании терактов в правительственном квартале украинской столицы и в непосредственно в здании Верховной рады, где она заседала вплоть до 22 марта 2018 года, когда была лишена депутатской неприкосновенности и арестована Службой безопасности Украины прямо на рабочем месте.

Между тем еще летом прошлого года Савченко заявила о намерении бороться за пост президента Украины в 2019-м.