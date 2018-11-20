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20.11.2018 21:26
Рубрика: В мире

Надежду Савченко оставили под арестом до 23 декабря

Текст: Марина Алешина

Адвокатам бывшей украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко не удалось добиться изменения меры пресечения для своей подзащитной и ее перевода под домашний арест. Апелляционный суд Киева подтвердил решение о ее содержании под стражей до 23 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью, который рассматривал ходатайство защиты.

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Его оставили без удовлетворения. До этого арест Савченко продлил киевский районный суд. Напомним, что ее обвиняют в подготовке госпереворота и в планировании терактов в правительственном квартале украинской столицы и в непосредственно в здании Верховной рады, где она заседала вплоть до 22 марта 2018 года, когда была лишена депутатской неприкосновенности и арестована Службой безопасности Украины прямо на рабочем месте.

Между тем еще летом прошлого года Савченко заявила о намерении бороться за пост президента Украины в 2019-м.

В мире экс-СССР Украина Надежда Савченко: политическая карьера
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