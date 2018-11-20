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20.11.2018 22:09
Рубрика: Власть

Налоговая служба не планирует штрафовать самозанятых в 2019 году

Текст: Александра Белуза (Сочи)
Федеральная налоговая служба РФ предлагает воздержаться от штрафов для самозанятых граждан в 2019 году, когда эта система в экспериментальном режиме будет работать в четырех регионах.
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Depositphotos.com
Эксперты предложили снизить налоговую нагрузку на полезные продукты

Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал глава ведомства Михаил Мишустин. Он также сообщил, что поступления налогов в бюджет РФ выросло почти на четверть.

С руководителем ФНС Владимир Путин встретился во вторник вечером в преддверии Дня работников налоговых органов, который отмечается в среду. Президент поздравил всех сотрудников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником. На встречу с президентом руководитель налоговой службы пришел не с пустыми руками, а с графиками.

"За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило 15,6 триллиона рублей, это на 22,9% выше соответствующего периода предыдущего года", - отчитался Михаил Мишустин.

Это без учета увеличения основных ставок налогов. По словам главы ФНС, к концу года ожидается еще плюс четыре триллиона рублей. Таким образом, по итогам года ожидается около 20 триллионов рублей.

Фото: Depositphotos.com
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Хорошие показатели, заметил Путин и поинтересовался, за счет каких налогов выросли поступления. Свою роль сыграли налог на добычу полезных ископаемых, на нефть в связи с ростом цен за баррель, однако половина прироста - это ненефтегазовые доходы, отметил глава ФНС. По его словам, поступления от налогов на прибыль увеличились на 23%, от НДС - на 14,1%, НДФЛ - на 12,5%.

Объемы поступлений свидетельствуют о том, что все показатели федерального бюджета будут выполнены, отметил Мишустин. При этом количество налоговых проверок, по его словам, серьезно снижается. ФНС и Федеральная таможенная служба обменялись системами управления рисками и работают скоординировано. Еще одной темой разговора стала новая система налогообложения самозанятых граждан, соответствующий эксперимент планируется провести в четырех регионах России - это Москва, Московская область, республика Татарстан и Калужская область.

Мишустин напомнил, что в отношении физических лиц будет применяться ставка 4%, а в отношении юридических лиц - 6% без необходимости регистрироваться в налоговой службе и заполнять налоговые декларации.

Фото: depositphotos.com
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"На период проведения эксперимента хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми, а потом доложить вам о всех нюансах, которые будут обнаружены", - доложил Мишустин.

"Конечно", - поддержал президент.

Еще одна инициатива налоговиков - отменить декларацию по транспортному и земельному налогам для юридических лиц. Ведомством подготовлен соответствующий законопроект.

"Мы будем его предлагать, и надеемся, что вы его поддержите", - сказал Мишустин на встрече с главой государства.

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