Непал и Индия признаны странами с самым загрязненным воздухом в мире

Исследователи из Института энергетической политики Чикагского университета признали Непал страной с самым загрязненным воздухом. На втором месте Индия. Такой вывод ученые сделали, проанализировав данные со спутников.

В Индии и Непале загрязнение воздуха твердыми частицами настолько серьезное, что оно сокращает среднюю продолжительность жизни граждан более чем на четыре года по сравнению с той, какая могла бы быть, если бы воздух соответствовал рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, пишет ТАСС.

Степень загрязнения атмосферы этих двух стран зависит от региона. Например, в Гималайских предгорьях воздух достаточно чистый. При этом очень высока концентрация твердых частиц в воздухе Катманду и окружающих районов, в Дели, штатах Бихар, Уттар-Прадеш, Харьяна, Пенджаб. Здесь грязный воздух сокращает жизнь более чем на шесть лет.

Для сравнения, прогнозируемая продолжительность жизни в Китае сокращается из-за загрязнения атмосферы на 2,9 года, а в США - на 0,1 года.