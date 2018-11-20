Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

Новости

Археологи ДВФУ нашли древнейшие погребения в Эквадоре 04:01
Белый дом вернул аккредитацию корреспонденту CNN 03:56
CNBC: Российские С-400 затмили главную гордость армии США 03:24
Иран назвал Россию прекрасным торговым и политическим партнером 03:06
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира 03:06
Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы 02:23
Два человека погибли при обрушении дороги в Португалии 02:20
В Вашингтон доставили главную рождественскую елку США 02:16
Неизвестный устроил стрельбу возле госпиталя в Чикаго 01:45
В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана 01:31
Футболист Кокорин простудился в "Бутырке" 00:45
Курс биткоина опустился ниже пяти тысяч долларов 00:24
Societe Generalе выплатит США 1,34 млрд долларов за нарушение санкций 00:21
Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой 19.11.2018
На ВДНХ откроется "Город зимы" 19.11.2018
Украине предложили списанные американские фрегаты 19.11.2018
Россиянка Ласицкене выбыла из борьбы за звание лучшей спортсменки 19.11.2018
Во Франции введут штрафы для компаний, где женщины получают меньше мужчин 19.11.2018
Минздрав рекомендовал россиянам не злоупотреблять колбасой 19.11.2018
Путин: РФ обязана развивать армию и флот без милитаристской гонки 19.11.2018
В Москве арестован мужчина, пытавшийся сжечь консьержку 19.11.2018
Заявления хоккеиста из США о русских женщинах объяснили мужской обидой 19.11.2018
В Петербурге нашли автомобиль, сбивший вокалиста ВИА "Поющие гитары" 19.11.2018
Шведская академия сформирует новый Нобелевский комитет по литературе 19.11.2018
В Тамбове 14-летнего школьника задержали за покушение на убийство 19.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
20.11.2018 03:15
Рубрика: Экономика

Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

Текст: Ольга Игнатова
Неработающие граждане должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды - пенсионный, ОМС и соцстраха. Но касается это только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Такое предложение содержится в законопроекте "О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков".

Фото: Depositphotos.com
Федеральный бюджет возьмет на себя часть расходов регионов на ОМС

Его подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов (документ есть в распоряжении "Российской газеты"). Однако у этой идее есть противники.

По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.

В совокупности они составляют 30 процентов в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.

Работодатель ежемесячно перечисляет за каждого работника 22 процента в Пенсионный фонд, 5,1 процента - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9 процента - в Фонд соцстраха. С самого же работника при этом удерживается НДФЛ - налог на доходы физических лиц.

Матвиенко призвала передать бюджету медстрахование детей и пенсионеров

При этом, как отмечает Сергей Вострецов, примерно 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Хотя многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми - людьми, работающими на себя.

"А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости, - отмечает парламентарий. - По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 миллиардов рублей. А социальную пенсию, по достижению пенсионного возраста, данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы". Депутат считает несправедливым такое положение дел.

Фото: depositphotos.com
Минтруд уточнил, когда работающим пенсионерам не положены пенсии

И предлагает неработающим гражданам самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Только по предварительным оценкам это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей. Однако данная обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении. Под последнюю категорию попадают инвалиды, несовершеннолетние граждане, обучающиеся и студенты.

Сергей Вострецов особо подчеркивает, что предлагаемые им изменения ни в коей мере не ограничивают конституционные права граждан на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания. "А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов".

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
В центрах госуслуг разъяснили, когда нужно менять старый полис ОМС на новый

Эту идею не поддерживает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он считает, что в настоящее время правительством создана достаточная база для формирования бюджетных доходов за счет увеличения НДС.

"Дополнительные средства, поступающие от увеличения с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость на 2 процента (с 18 до 20 процентов) позволят сбалансировать все социальные фонды. Предложение о введении обязательных дополнительных платежей в ПФР, Фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования несет в себе большие риски", - пояснил Сафонов.

Экономика Финансы Налоги Экономика Пенсии и пособия Экономика Финансы Рынок страхования Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Социальные страховые взносы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря
С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi