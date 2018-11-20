Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

Неработающие граждане должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды - пенсионный, ОМС и соцстраха. Но касается это только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают.

Такое предложение содержится в законопроекте "О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков".

Его подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов (документ есть в распоряжении "Российской газеты"). Однако у этой идее есть противники.

По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.

В совокупности они составляют 30 процентов в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.

Работодатель ежемесячно перечисляет за каждого работника 22 процента в Пенсионный фонд, 5,1 процента - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9 процента - в Фонд соцстраха. С самого же работника при этом удерживается НДФЛ - налог на доходы физических лиц.

При этом, как отмечает Сергей Вострецов, примерно 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Хотя многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми - людьми, работающими на себя.

"А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости, - отмечает парламентарий. - По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 миллиардов рублей. А социальную пенсию, по достижению пенсионного возраста, данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы". Депутат считает несправедливым такое положение дел.

И предлагает неработающим гражданам самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Только по предварительным оценкам это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей. Однако данная обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении. Под последнюю категорию попадают инвалиды, несовершеннолетние граждане, обучающиеся и студенты.

Сергей Вострецов особо подчеркивает, что предлагаемые им изменения ни в коей мере не ограничивают конституционные права граждан на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания. "А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов".

Эту идею не поддерживает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он считает, что в настоящее время правительством создана достаточная база для формирования бюджетных доходов за счет увеличения НДС.

"Дополнительные средства, поступающие от увеличения с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость на 2 процента (с 18 до 20 процентов) позволят сбалансировать все социальные фонды. Предложение о введении обязательных дополнительных платежей в ПФР, Фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования несет в себе большие риски", - пояснил Сафонов.