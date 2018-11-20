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Обновление Windows 10 вызвало негодование пользователей

20.11.2018,  
15:32
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Обновления для Windows 10 приносят все новые и новые проблемы для пользователей компьютеров во всем мире. Если октябрьский апдейт вызывал "синий экран смерти", то с последующими исправлениями стали появляться другие ошибки.

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Скачивание свежего пакета обновлений для "десятки" приводит к тому, что на компьютер становится невозможно установить клиент iCloud, необходимый для синхронизации фотографий, документов и других данных, которые находятся в облачном хранилище Apple.

При попытке установить фирменное приложение iCloud система выдает ошибку и не дает завершить процесс. В сообщении об ошибке говорится, что для установки требуется "более старая" версия Windows. Это вызвало бурю возмущения на форумах и в соцсетях.

В Microsoft признали наличие ошибки и временно прекратили развертывание обновления для тех систем, где есть iCloud, сообщает 9to5Mac.

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