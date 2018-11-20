Обновление Windows 10 вызвало негодование пользователей

Обновления для Windows 10 приносят все новые и новые проблемы для пользователей компьютеров во всем мире. Если октябрьский апдейт вызывал "синий экран смерти", то с последующими исправлениями стали появляться другие ошибки.

Скачивание свежего пакета обновлений для "десятки" приводит к тому, что на компьютер становится невозможно установить клиент iCloud, необходимый для синхронизации фотографий, документов и других данных, которые находятся в облачном хранилище Apple.

При попытке установить фирменное приложение iCloud система выдает ошибку и не дает завершить процесс. В сообщении об ошибке говорится, что для установки требуется "более старая" версия Windows. Это вызвало бурю возмущения на форумах и в соцсетях.

В Microsoft признали наличие ошибки и временно прекратили развертывание обновления для тех систем, где есть iCloud, сообщает 9to5Mac.