Обновление Windows 10 вызвало негодование пользователей

Обновления для Windows 10 приносят все новые и новые проблемы для пользователей компьютеров во всем мире. Если октябрьский апдейт вызывал "синий экран смерти", то с последующими исправлениями стали появляться другие ошибки.
Скачивание свежего пакета обновлений для "десятки" приводит к тому, что на компьютер становится невозможно установить клиент iCloud, необходимый для синхронизации фотографий, документов и других данных, которые находятся в облачном хранилище Apple.
При попытке установить фирменное приложение iCloud система выдает ошибку и не дает завершить процесс. В сообщении об ошибке говорится, что для установки требуется "более старая" версия Windows. Это вызвало бурю возмущения на форумах и в соцсетях.
Microsoft and Apple working together to resolve iCloud for Windows compatibility issues https://t.co/LzRNSWmVcU by @ChanceHMiller pic.twitter.com/vLqjJ1oCP8— 9to5Mac.com (@9to5mac) 18 ноября 2018 г.
В Microsoft признали наличие ошибки и временно прекратили развертывание обновления для тех систем, где есть iCloud, сообщает 9to5Mac.