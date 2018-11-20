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20.11.2018 18:44
Рубрика: Культура

Наследник первой очереди

Правительство обсуждает возможность передачи усадеб в собственность инвесторам
Текст: Алена Узбекова
Правительство обсуждает меры поддержки инвесторов, которые вложатся в восстановление усадеб.
Нужны миллиардные инвестиции, чтобы усадьба стала таким же центром притяжения, как Ясная Поляна. Фото: Сергей Михеев Нужны миллиардные инвестиции, чтобы усадьба стала таким же центром притяжения, как Ясная Поляна. Фото: Сергей Михеев
Нужны миллиардные инвестиции, чтобы усадьба стала таким же центром притяжения, как Ясная Поляна. Фото: Сергей Михеев

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Ростуризму подготовить до 20 декабря 2018 года пакет предложений, решающий вопрос собственности усадеб, рассказали в пресс-службе минкультуры. В этот же срок будут сформированы и предложения по налоговым преференциями для инвесторов.

Тема была поднята на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Министр культуры Владимир Мединский предложил передавать инвесторам усадьбы сначала на условиях концессии до восстановления, а затем и во владение. Законопроект об этом внесен в правительство. Кроме того, федеральные объекты освобождены от налога на собственность, а региональные - нет, и это надо исправить, сказал министр.

В неудовлетворительном состоянии пребывают около 90 процентов объектов, следует из данных Ассоциации владельцев исторических усадеб. В государственный реестр включены более 3 тысяч усадеб, и только в 500 из них ездят туристы.

В неудовлетворительном состоянии, в том числе в руинах, пребывают 90 процентов усадеб. Внесены в реестр 3 тысячи, посещаются туристами 500

В начале 2018 года Ассоциация вместе с минкультуры пыталась запустить проект по возрождению усадеб. Но главной проблемой стали непривлекательные условия для инвесторов, сказал президент Фонда возрождения, сохранения и использования объектов культурного и природного достояния "Национальное наследие" Михаил Лермонтов. По его мнению, надо уменьшить либо вовсе отменить налог на имущество и землю для тех, кто возьмется за восстановление региональных памятников. Также нужно субсидирование ставки по кредитам и части расходов на реставрацию усадебных комплексов.

Фото: Пресс-служба Института археологии РАН.
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"Усадьба есть практически в каждом регионе, путешествие к ней - хороший маршрут выходного дня, который может работать круглый год. Но без инвестиций этот пласт не поднять", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Чего только стоят подмосковные усадьбы, а сколько таких жемчужин на юге страны! Но возврат денег, вложенных в реставрацию усадеб, для любого инвестора за горизонтом рентабельности, - считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - Даже скромный объект требует огромных расходов на строительство, подключение воды, света, газа, тепла, а ведь нужно еще его содержать".

Однако эксперты "РГ" призывают быть аккуратнее в этих вопросах. Например, в конце 90-х в России тоже можно было практически за бесценок купить земли сельхозназначения, прикрываясь благой целью. Однако пашней сотни тысяч гектаров так и не стали - земли либо заброшены, либо на них стоят коттеджи владельцев, далеких от сельского хозяйства. С туризмом и усадьбами параллель, конечно, не прямая, но все же опасность злоупотреблений есть.

"Каждый случай индивидуален. Где-то действительно возможно передать разрушенный объект в собственность инвестору, который его восстановил, при условии, в нем действительно будут развивать туризм. Но мы знаем случаи, когда за счет частного капитала, восстанавливали ключевые, центральные объекты. Это же не значит, что после это в собственность можно передавать, например, Кремль", - отметил Юрий Барзыкин.

Он также напомнил, что территории многих усадеб обладают рекреационными ресурсами - парками, лесами, озерами. "Об этом не стоит забывать, когда будет решаться вопрос о передаче в собственность. Иначе есть риск самозахвата земель и исторических объектов. Также надо учитывать планы инвесторов по восстановлению. Ведь можно отреставрировать объект так, что никакого духа усадьбы не останется. Поэтому программа восстановления усадеб должна быть публичной, и все необходимо делать с учетом мнений в регионах", - заметил Юрий Барзыкин.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Если говорить только с точки зрения туризма, то представителям отрасли, по большому счету, все равно, кому будет принадлежать усадьба. Главное, чтобы объект было интересно посещать, он должен быть полезен людям, а не прозябать в нищете и убожестве. Поэтому на данном этапе мы приветствуем любые шаги в этом направлении, - сказала "РГ" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. - А вот как сделать так, чтобы не было злоупотреблений в этой сфере, вопрос уже не столько к турсообществу, сколько к законодательным органам".

Ростуризм теперь перешел в подчинение минэкономразвития, возможно, с этим министерством будет проще выработать концепцию дальнейших действий, считает Ломидзе. На форуме в Санкт-Петербурге успешным опытом восстановления усадеб делились иностранные инвесторы. Возможно, Ростуризм использует их наработки. В любом случае, важно положить начало этому процессу, заключила Ломидзе.

Культура Арт Архитектура Экономика Финансы Инвестиции Правительство Вице-премьеры Законопроекты и комментарии
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