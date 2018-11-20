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20.11.2018 18:35
Рубрика: Экономика

Мера отсечения

Предпринимателей предлагают отделить от бандитов
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает прекратить практику преследования бизнесменов по статье 210 Уголовного кодекса "Организация преступного сообщества или участие в нем". Такое предложение прозвучало во время заседания экспертного совета при уполномоченном, на котором обсуждались вопросы уголовного преследования бизнеса.

- Эта статья появилась в кодексе, когда мы массово боролись с преступными сообществами, с бандитами. Но если ты мошенник, это не значит, что ты - бандит. Поэтому необходимо исключать применение статьи 210 УК вместе с нетяжкими экономическими составами преступлений, - заявил Титов.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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По словам Андрея Назарова, исполнительного сопредседателя Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", следователи часто прибавляют статью 210 УК "в довесок" к обвинениям в мошенничестве, когда необходимо продержать обвиняемого под стражей больше года. Даже подозрение в организации преступного сообщества дает суду основание заключить человека в СИЗО на неопределенный срок: и на год, и на два, и на пять, сколько потребуется следствию.

Кроме того, обвинение по этой статье позволяет держать предпринимателя в одной камере с уголовными преступниками: убийцами, грабителями. Это оказывает дополнительное моральное давление на людей, так что они сознаются даже в том, что не совершали. "Как правило, когда дело доходит до суда, обвинение по статье 210 снимают. Но за то время, пока человек сидел в СИЗО, рушился его бизнес и его здоровье, - говорит Иван Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

По данным Александра Козлова, председателя комиссии по совершенствованию правоохранительной деятельности Ассоциации юристов России, за девять месяцев 2018 года возбуждено 204 уголовных дела по статье 210 УК, рост по сравнению с прошлым годом - 11 процентов.

Зачастую, за то время, пока человек сидел в СИЗО, рушился его бизнес и его здоровье

Эксперты предлагают обсудить законодательные новеллы, исключающие возможность применения статьи об организации преступных сообществ в отношении бизнеса в правительстве и администрации президента РФ. Генри Резник, президент Адвокатской палаты Москвы, настаивает, что за работой следователей должны пристальнее следить и прокуроры, проверяя обоснованность предъявления обвинений по статье 210 УК всякий раз, когда она соседствует с "экономическими" составами преступлений.

Экономика Бизнес
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