Операция "Нелегал" выявила в странах ОДКБ нарушения миграционных правил

Около четырех тысяч уголовных дел возбуждено в странах-членах Организации Договора о коллективной безопасности за организацию незаконной миграции. Эти цифры были озвучены по итогам проведения региональной операции по противодействию незаконной миграции "Нелегал-2018", сообщил 20 ноября пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, на которого ссылается БЕЛТА.

"В результате скоординированных действий компетентных органов государств - членов ОДКБ во время операции "Нелегал-2018" было выявлено свыше 143 тысяч нарушений миграционного законодательства, из которых свыше 110 тысяч связаны с порядком въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и свыше 33 тысяч - с нарушениями установленного порядка осуществления мигрантами трудовой деятельности", - отметил пресс-секретарь. Практические мероприятия по противодействию незаконной миграции впервые были организованы и проведены в статусе постоянно действующей региональной операции государств - членов ОДКБ, уточнил он.

Замыслом спецоперации предусматривались масштабные мероприятия, "нацеленные на решение практических задач по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции, совершенствование механизмов практического взаимодействия компетентных органов на национальном (межведомственном) и региональном (межгосударственном) уровнях в интересах планирования и проведения скоординированных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению противоправных действий".

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях миграционного законодательства правоохранительными органами, участвующими в операции, наложено штрафов на сумму около $5 млн, уточнили в пресс-службе. Задержано 443 лица, находившихся в международном розыске, а также выявлено 399 подозрительных финансовых операций, произведенных иностранными гражданами на сумму свыше $2 млн. Кроме того, возбуждено 5 398 уголовных дел по иным преступлениям, выявленным во время "Нелегал-2018", в том числе, связанным с незаконным оборотом наркотиков - 2 665 дел; с незаконным оборотом оружия - 343 дела; с незаконным пересечением госграницы - 238 дел; с преступлениями экстремистской направленности и террористического характера - 30 дел.

По оценкам компетентных органов государств - членов ОДКБ проведение операции "Нелегал" способствовало стабилизации миграционной ситуации на территории государств - членов организации, в том числе, в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу; "выстраиванию устойчивой комплексной системы национальной и региональной безопасности в государствах - членах ОДКБ, а также укреплению коллективной безопасности в целом", - резюмировал Зайнетдинов.