Определен порядок отказа от депутатской пенсии

У депутатов и сенаторов появилась возможность отказаться от надбавок к их пенсиям. Закон об этом недавно подписал президент, а теперь министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, которое определяет, как парламентарии могут применить свое право на практике.

Для отказа от надбавки депутатам и сенаторам нужно будет написать специальное заявление по утвержденной форме на имя министра труда и соцзащиты России. Заявление не будет иметь обратной силы. Если человек единожды откажется от надбавки, "передумать" и вернуть ее будет уже нельзя. Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР