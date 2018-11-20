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20.11.2018 17:51
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео задержания участника теракта в Буденновске

Текст: Иван Егоров
Федеральная служба безопасности во взаимодействии с МВД России задержала в Москве Хазваха Черхигова, который в составе банды Шамиля Басаева участвовал в захвате заложников в Буденновске.

Уроженец Чечни Черхигов в 1995 году был одним из самых молодых членов банды Басаева - в тот момент ему только исполнилось 17 лет. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, установить личность Хазваха Черхигова помогли показания свидетелей, которые опознали в 40-летнем гражданине юнца, который 23 года назад был в числе напавших на Буденновск террористов.

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На кадрах оперативного видео ФСБ задержанный подтверждает, что задержан за нападение на город Буденновск. Далее показаны архивные кадры интервью Шамиля Басаева в захваченной больнице. За спиной главаря стоит молодой безбородый боевик в бандане на голове и с зажатым в руке автоматом. Спустя годы было сложно опознать в располневшем взрослом человеке того худосочного юношу, но, если присмотреться, то становится ясно - это одно и тоже лицо.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, после задержания 19 ноября в Москве, Черхигова доставили в Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому Федеральному округу. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ЦОС ФСБ
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Как напомнили в ФСБ, 14 июня 1995 года в результате вооруженного нападения террористов на Буденновск Ставропольского края погибли 129 жителей, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих, получили ранения 415 человек. Было сожжено и расстреляно 90 автомашин, захвачено в заложники более 1500 граждан. За совершение этого преступления в период с 1995 по 2013 годы Ставропольским краевым судом был осужден и приговорен к различным срокам лишения свободы 31 участник банды Басаева.

В отношении еще 18 террористов, в том числе и самого Басаева, у следствия имеются подтвержденные данные об их смерти или нейтрализации во время проведенных адресных спецопераций.

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