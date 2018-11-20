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20.11.2018 18:34
Рубрика: Экономика

Сорвали банк

Открывать счета для взносов сможет правление садоводческого товарищества
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Открыть счет садоводческого или огороднического товарищества в банке станет проще. Сделать это сможет правление СНТ, а не общее собрание.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Депутатский законопроект об этом с поправками к вступающему в силу с 1 января закону о ведении гражданами садоводства и огородничества внесен в Госдуму.

Фото: depositphotos.com
При досрочной оплате взносов дачники получат скидку

Как рассказал "Российской газете" один из авторов законопроекта, председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Олег Валенчук, сейчас пока еще действует старый закон о дачниках, расчетные счета в банках открывают председатель или правление. Но используются они в основном для уплаты земельного налога и налога на имущество общего пользования примерно 4 раза в год, уточняет "Российской газете" юрист по вопросам садоводческих объединений Михаил Ольдер. Поэтому комиссии за перевод денежных средств и удобство работы не имели существенного значения при выборе банка.

С 1 января ситуация в корне меняется: нужно сделать удобным и доступным банковское обслуживание для всех дачников, так как все взносы - а остаются членские и целевые - нужно вносить безналичным путем, отмечает юрист. При этом выбор банка или вопрос о закрытии расчетного счета относятся к компетенции общего собрания товарищества.

Общее собрание зимой провести нереально, и если товарищество до сих пор не открыло счет, оно останется без взносов до лета

Юрист также считает, что лучший вариант - это когда полномочия по открытию и закрытию расчетных счетов перейдут к правлению. "Коллективное решение руководства СНТ в любом случае будет учитывать интересы каждого владельца участка: от удобства платежей и размера комиссии существенно зависит поступление взносов в бюджет товарищества. Если банк не будет в шаговой доступности или будет большая комиссия, владельцы участков молчать не будут и обязательно повлияют на выбор банка", - добавляет юрист. Кроме того, отмечает он, банки заинтересованы в таких клиентах, как СНТ, и, учитывая их годовые обороты, могут пойти на выгодные условия для дачников. Только в Московской области совокупный годовой бюджет взносов в 12 тысячах СНТ составляет более 10 миллиардов рублей (более 80 процентов - это коммунальные платежи).

Фото: depositphotos.com
С 1 января 2019 года россияне смогут прописываться на дачах

"Когда у нас можно при соблюдении кворума провести общие собрания? Весной или летом. То есть если до сих пор товарищество не определилось с расчетным счетом, то придется ждать до следующей весны и никаких взносов не делать. Это неудобно", - объясняет свою инициативу Олег Валенчук. Во множество поселков часть дачников приезжают круглогодично, но их может быть недостаточно для проведения общего собрания. При этом Валенчук не разделяет опасения, что правление будет открывать счета в "интересных" ему банках, не заботясь об удобстве всех дачников. "Любой председатель СНТ заинтересован в том, чтобы банк, где будут храниться общие деньги, был надежным и с взносами ничего не случилось", - говорит он.

"Если у банка будет отозвана лицензия, то правление не сможет выполнять обязательства перед поставщиками услуг и в СНТ наступит полный коллапс: отключат электричество за долги, накопятся горы мусора, за что будут наложены штрафные санкции от экологов, не говоря уже о выплате заработной платы членам правления. Следует отметить, что задержка официальной зарплаты является уголовным преступлением и отвечает за это председатель СНТ как руководитель юридического лица", - говорит Михаил Ольдер.

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