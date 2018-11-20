Овечкин догнал Марио Лемье по голам в большинстве

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал дубль в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем", который закончился в овертайме - 5:4.

Овечкин провел на льду 21 минуту 53 секунды, сделал 5 бросков по воротам соперника и забросил две шайбы. Одну из них - в третьем периоде, реализовав численное преимущество. Этот гол стал для россиянина 236-м в большинстве. Благодаря этому он сравнялся со знаменитым канадцем Марио Лемье, который занимает седьмое место в истории лиги по данному показателю. На седьмом месте располагается еще один канадский хоккеист Брендан Шэнахэн. На его счету 237 заброшенных шайб. Лидером рейтинга является Дэйв Андрейчук (274 шайбы).

Александр Овечкин мог забить и третий, победный гол в матче с "Монреалем". Однако голкипер соперников Кэри Прайс остановил бросок нашего форварда при счете 4:4 в третьем периоде и заслужил аплодисменты от капитана "Вашингтона".

- Отличный получился сэйв. Может, ему повезло. Но в любом случае был хороший момент, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Болельщикам понравилось. И мне тоже.

Прайс оценил жест Овечкина: "Это однозначно было круто. Он выдающийся хоккеист".

После игры россиянина признали первой звездой встречи, однако в тройку звезд дня он не попал.

В текущем сезоне Овечкин забросил 15 шайб, что позволило ему выйти на второе место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Лидирует Давид Пастрняк из "Бостона" - 17.