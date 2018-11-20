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20.11.2018 19:27
Рубрика: Спорт

Много шайб не бывает

Овечкин догнал Марио Лемье по голам в большинстве
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал дубль в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем", который закончился в овертайме - 5:4.

Овечкин провел на льду 21 минуту 53 секунды, сделал 5 бросков по воротам соперника и забросил две шайбы. Одну из них - в третьем периоде, реализовав численное преимущество. Этот гол стал для россиянина 236-м в большинстве. Благодаря этому он сравнялся со знаменитым канадцем Марио Лемье, который занимает седьмое место в истории лиги по данному показателю. На седьмом месте располагается еще один канадский хоккеист Брендан Шэнахэн. На его счету 237 заброшенных шайб. Лидером рейтинга является Дэйв Андрейчук (274 шайбы).

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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Александр Овечкин мог забить и третий, победный гол в матче с "Монреалем". Однако голкипер соперников Кэри Прайс остановил бросок нашего форварда при счете 4:4 в третьем периоде и заслужил аплодисменты от капитана "Вашингтона".

- Отличный получился сэйв. Может, ему повезло. Но в любом случае был хороший момент, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Болельщикам понравилось. И мне тоже.

Прайс оценил жест Овечкина: "Это однозначно было круто. Он выдающийся хоккеист".

После игры россиянина признали первой звездой встречи, однако в тройку звезд дня он не попал.

В текущем сезоне Овечкин забросил 15 шайб, что позволило ему выйти на второе место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Лидирует Давид Пастрняк из "Бостона" - 17.

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