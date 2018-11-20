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20.11.2018 12:10
Рубрика: Экономика

Пассажиры смогут купить один билет на несколько видов транспорта

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Создания единой цифровой платформы на транспорте стала главной темой пленарного заседания в рамках "Транспортной недели 2018". По мнению вице-премьера Максима Акимова, это должна быть открытая платформа данных и технологических стандартов. Его поддержал глава РЖД Олег Белозеров. Он сказал, что все участники этой платформы должны иметь возможность внести свой вклад в развитие этой цифровой архитектуры. РЖД готовы поддержать финансовыми средствами на первом этапе, сказал Белозеров, но при условии, что платформа будет окупаемой.

Фото: АО "Скоростные магистрали"
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Он настаивает, что эта платформа должна быть совокупностью цифровых транспортных систем, а не одной системой. И ключевым элементом этих систем должна быть верификация данных, чтобы быть уверенным в их достоверности.

Платформа позволит продавать пассажиру сквозной билет. Белозеров обратился к Минтрансу разработать законодательную базу, которая даст возможность купить пассажиру один билет на несколько видов транспорта, чтобы один проездной документ, принимался всеми перевозчиками, услугами которых пассажир решил воспользоваться в пути.

Замглавы Минтранса Алексей Семенов отметил, что уже идет работа над законопроектом о смешанных перевозках, которая даст возможность использовать сквозной билет.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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