Пассажиры смогут купить один билет на несколько видов транспорта

Создания единой цифровой платформы на транспорте стала главной темой пленарного заседания в рамках "Транспортной недели 2018". По мнению вице-премьера Максима Акимова, это должна быть открытая платформа данных и технологических стандартов. Его поддержал глава РЖД Олег Белозеров. Он сказал, что все участники этой платформы должны иметь возможность внести свой вклад в развитие этой цифровой архитектуры. РЖД готовы поддержать финансовыми средствами на первом этапе, сказал Белозеров, но при условии, что платформа будет окупаемой.

Он настаивает, что эта платформа должна быть совокупностью цифровых транспортных систем, а не одной системой. И ключевым элементом этих систем должна быть верификация данных, чтобы быть уверенным в их достоверности.

Платформа позволит продавать пассажиру сквозной билет. Белозеров обратился к Минтрансу разработать законодательную базу, которая даст возможность купить пассажиру один билет на несколько видов транспорта, чтобы один проездной документ, принимался всеми перевозчиками, услугами которых пассажир решил воспользоваться в пути.

Замглавы Минтранса Алексей Семенов отметил, что уже идет работа над законопроектом о смешанных перевозках, которая даст возможность использовать сквозной билет.