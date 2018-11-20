Пентагон отзовет военных с американо-мексиканской границы

На следующей неделе министерство обороны США отзовет с мексиканской границы 5,8 тысячи своих военнослужащих. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, ссылаясь на генерал-лейтенанта армии США Джеффри Бьюкенена, курирующего операцию у юго-западной американской границы.

Бьюкенен отметил, что все военнослужащие должны вернуться домой до Рождества (25 декабря). Он также подтвердил информацию ряда СМИ о том, что Пентагон отклонил запрос министерства внутренней безопасности о прикрытии пограничников в случае возникновения ожесточенных стычек с мигрантами, которые могут попытаться нелегально проникнуть на территорию США.

"Это задача правоохранительных структур, у министра обороны нет полномочий удовлетворять такие запросы внутри страны", - цитирует ТАСС генерал-лейтенанта.

По последним данным, к границе с США в районе мексиканского города Тихуана прибыли более тысячи участников каравана мигрантов. Попасть на территорию соседнего государства они пока не пытались.

Напомним, 18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что с помощью армии закроет южную границу страны, если мексиканские власти не остановят идущий по их территории поток мигрантов из стран Центральной Америки. Позже глава Белого дома допустил увеличение военного присутствия на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат. В ноябре Трамп подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.