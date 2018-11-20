Пять лучших ролей Алексея Баталова

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения блистательного Алексея Баталова . Еще школьником дебютировав в кино, Баталов всю жизнь оставался верен профессии.

В день рождения артиста "РГ" вспоминает его лучшие роли.

Борис, "Летят журавли", 1961 год

kinopoisk.ru

Широкую известность Баталову принесла роль в военной мелодраме "Летят журавли" Михаила Калатозова, снятой по мотивам пьесы Виктора Розова "Вечно живые". Это единственный советский полнометражный фильм, удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. Режиссер сразу утвердил Алексея Баталова на роль Бориса, хотя до этого лично они не были знакомы. Картина заставляет зрителей, как и героев, поразмышлять о любви и преданности, мужестве и трусости…

Дмитрий Гусев, "Девять дней одного года", 1962

kinopoisk.ru

В 1962 году Алексей Баталов предстал перед зрителями в фильме Михаила Ромма в роли физика-ядерщика Гусева, который получил большую дозу облучения во время эксперимента. Однако сюжет разворачивается не только в стенах лаборатории, но и за ее пределами, где друзья Гусев и Илья (Иннокентий Смоктуновский) - полные противоположности друг другу: решительный и осторожный, импульсивный и расчетливый - влюблены в одну девушку Лелю. Картина Ромма стала лучшим фильмом 1962 года по опросу журнала "Советский экран", а исполнитель главной роли Алексей Баталов был признан лучшим актером года.

Гимнаст Тибул, "Три толстяка", 1966 год

kinopoisk.ru

Алексей Баталов не только исполнил одну из главных ролей в экранизации одноименной повести Юрия Олеши, но и стал режиссером картины. Фильм-сказка решительно утверждает, что справедливость, отвага и добро всегда могут одержать верх над злом, которое в фильме заключено в облике деспотичных правителей - Трех Толстяков, которым принадлежат власть и все богатства города. Интересно, что ради небольшого эпизода, где Тибул идет по канату над площадью, Алексей Баталов несколько месяцев тренировался, чтобы сыграть эту сцену без дублера.

Сергей Павлович Голубков, "Бег", 1970

kino-teatr.ru

Картина о Гражданской войне в 1920 года режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова снята по мотивам произведений Михаила Булгакова: одноименной пьесы "Бег", отрывков из романа "Белая гвардия" и либретто оперы "Черное море". Консультантом фильма была третья жена Михаила Булгакова - Елена Сергеевна, которая помогла режиссерам создать уникальную "булгаковскую" атмосферу. В этом фильме Баталов исполнил роль приват-доцента Санкт-Петербургского университета Сергея Павловича Голубкова, который вместе с другими интеллигентами пытается выжить в военном, постреволюционном переполохе. Возможно, единственным выходом станет эмиграция… А во сне он, даже после всех невзгод, видит светлый сон-мечту о России.

Георгий Иванович, "Москва слезам не верит", 1979 год

kinopoisk.ru

Визитная карточка режиссера Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", поначалу холодно воспринятая критиками, стала лидером проката в СССР, а также удостоилась одной из самых престижных кинопремий мира - в 1981 году лента получила статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Трогательная история о покорении неприступной столицы и о сильной любви, которая приходит не только в юности, стала одной из любимых киноисторий отечественного зрителя. А Георгий Иванович, "он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора", воплотил образец мужчины, который не словом, но делом проявляет свою любовь и заботу. Возможно, не одна женщина с замиранием сердца покупала билет на электричку, надеясь в вагоне встретить такого слесаря Гошу.