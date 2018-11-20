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20.11.2018 18:11
Рубрика: Экономика

Возлияние цен

Молоко утекает из системы сертификации
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Закупочные цены на молоко могут обвалиться, если готовая продукция не будет включена в систему электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора "Меркурий", предупредил руководитель ведомства Сергей Данкверт. А это чревато скачками цен на готовую молочную продукцию для потребителей.
Ветеринарные сертификаты сегодня получает только молочное сырье. Фото: REUTERS Ветеринарные сертификаты сегодня получает только молочное сырье. Фото: REUTERS
Ветеринарные сертификаты сегодня получает только молочное сырье. Фото: REUTERS

Неконтролируемое перемещение товара в ЕАЭС, а также высокий уровень молочного фальсификата создают неблагоприятные условия для развития отрасли. Ситуацию усугубляет невозможность проследить путь продукции "от поля до прилавка". "Без наведения порядка на молочном рынке говорить о честной конкуренции просто невозможно", - отметил Сергей Данкверт.

Фото: depositphotos.com
Сколько молочного фальсификата притаилось на полках магазинов

Раньше производители мяса, молока, яиц, скота, птицы получали бумажные сертификаты. С 1 июля 2018 года заработала система "Меркурий", которая должна сделать прозрачным процесс выдачи разрешений. Однако производители готовой продукции, прежде всего молочники, убеждали, что система не сможет работать с огромным ассортиментом. В итоге минсельхоз исключил некоторые виды товаров из подконтрольного перечня, в частности, готовую молочную продукцию, упакованную в потребительскую тару. Ветсертификаты получает только молочное сырье.

Сейчас Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ), который курирует минпромторг, предлагает заменить электронную ветсертификацию цифровой маркировкой. Готовая продукция после пастеризации, стерилизации и другой обработки не несет ветеринарные риски. В министерстве уже сообщили, что эксперимент по маркировке планируется провести с декабря 2018-го по декабрь 2019-го. Затем правительство примет решение.

На бумажных сертификатах бизнес терял из-за бюрократии и коррупции до 30 миллиардов рублей в год

"Однако мы понимаем, что затраты, о которых говорит ЦРПТ на операционной стадии, в частности, о том, что нанесение цифрового кода на упаковку будет стоить около 50 копеек, сильно завышены, особенно для социально значимых продуктов. Ведь есть целый ряд молочных товаров, которые могут стоить на полке 20, 30, 50 рублей, и 50 копеек в этом случае при производстве, условно, могут превратиться в рубль на полке - это примерно 5-7 процентов от себестоимости", - уточнил "РГ" исполнительный директор Союза производителей молока Артем Белов.

Однако в конце октября на совещании под руководством премьера было четко обозначено, что ведомственные сервисы прослеживаемости агропродукции должны быть интегрированы в общую систему. Доступ к ней должны иметь все органы, отвечающие за надзор.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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