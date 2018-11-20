Почему представитель России - лучший кандидат на пост главы Интерпола

Подходит к завершению интрига - кто же возглавит международную полицейскую организацию Интерпол?

Напомним, на пост президента Интерпола претендуют два кандидата: исполняющий обязанности президента гражданин Южной Кореи Ким Чон Ян и наш соотечественник генерал-майор полиции Александр Прокопчук, глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России и вице-президент Интерпола с 2016 года. Кстати, он стал первым россиянином, занявшим высокий пост в Интерполе впервые с момента вступления России в эту организацию. Александр Прокопчук был избран с рекордным, так сказать, счетом - 127 голосами "за" при 10 "против" и восьми воздержавшихся.

Статья 3 Устава Интерпола запрещает этой организации осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. И все страны-члены Интерпола до недавнего времени придерживались этого требования. Задача всех полиций мира - противостоять транснациональной преступности общеуголовной направленности. И внешнеполитическая ситуация пока не оказывала влияния на нашу работу. Но все в этой жизни меняется. Американские сенаторы почему-то возражают против кандидатуры Прокопчука именно из политических соображений. А Украина вообще пригрозила выйти из организации. Хотя именно Россия выдает Незалежной больше всего уголовников, которые пытаются у нас спрятаться.

Чем занят Интерпол и каким образом он управляется?

Основная задача этой организации - координация усилий отдельных стран и проведение единой политики в борьбе с общеуголовной преступностью. Прежде всего, это координация международного розыска, противостояние в борьбе с торговлей людьми, организованными преступными сообществами, контрабандой наркотиков, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, фальшивомонетничеством, подделкой ценных бумаг, детской порнографией и терроризмом..

Высший орган Интерпола - Генеральная Ассамблея, а в период между ее сессиями высшим административным органом с более узкими полномочиями и составом становится Исполнительный комитет во главе с президентом. Постоянно действующим рабочим органом является Генеральный секретариат, во главе которого стоит Генеральный секретарь. Особое положение в системе органов управления Интерпола занимают Национальные центральные бюро (НЦБ), действующие одновременно в двух системах: отдельного государства и самой организации с соответствующим двойным подчинением. Замыкают систему органов управления советники, исполняющие только консультативные функции.

В состав Генеральной Ассамблеи входят представители всех стран-членов. Количественный состав делегации нигде не оговорен. Однако устав требует включать сюда чиновников уголовной полиции высокого ранга, служащих, функции которых в национальном масштабе связаны с деятельностью Интерпола, а также специалистов по вопросам, включенным в повестку дня очередной сессии Генеральной Ассамблеи. Сессии Генеральной Ассамблеи проводятся ежегодно, в осеннее время, на разных континентах и в разных странах. Каждая делегация при голосовании имеет один голос.

Уставные полномочия Генеральной Ассамблеи: определять основные направления сотрудничества полиции разных стран в рамках Интерпола; готовить и проводить мероприятия, облегчающие такое сотрудничество; принимать новых членов; рассматривать и утверждать план работы и бюджет на предстоящий год; избирать должностных лиц организации; решать финансовые вопросы.

Президент избирается сроком на 4 года, три вице-президента - на 3 года.

Президент Исполнительного комитета Интерпола фактически является главой всей организации и руководит ее деятельностью в период между сессиями Генеральной Ассамблеи. Все руководство осуществляется как через Исполнительный комитет, так и непосредственно путем принятия единоличных решений по текущим делам.

Какие инструменты использует Интерпол для осуществления международного розыска преступников?

Как рассказал "Российской газете" Александр Прокопчук, существует особый, так сказать, инструмент - специальные уведомления Интерпола (notices), издаваемые Генеральным секретариатом по запросам стран - членов Организации. Среди них наиболее часто используемые "красный угол", издаваемый в отношении обвиняемого с целью ареста и выдачи, а также "синий угол", направленный на установление местонахождения лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений. "Красный угол" (rednotices) - в отношении лиц, разыскиваемых по каналам Интерпола по обвинению в совершении преступления с целью ареста и выдачи (экстрадиции или депортации). В ряде стран такие уведомления имеют статус международного ордера на арест, позволяющего задержать фигуранта до решения вопроса о его выдаче.

"Синий угол" (bluenotices) - в отношении лиц, имеющих процессуальные статусы подозреваемых или обвиняемых, разыскиваемых по каналам Интерпола с целью установления их местонахождения. "Зеленый угол" (greennotices) - издаются в отношении лидеров и активных членов организованных преступных формирований, а также лиц, ранее совершавших преступления и склонных к противоправному поведению, не имеющих процессуальных статусов подозреваемых или обвиняемых. Подобные уведомления издаются для предупреждения правоохранительных органов иностранных государств о возможной опасности, исходящей от таких людей, а также для сбора дополнительной информации и установления зарубежных связей фигурантов;

"Желтый угол" (yellownotices) - издаются в отношении без вести пропавших. "Черный угол" (blacknotices) - издаются в целях идентификации неопознанных трупов.

"Оранжевый" угол (orangenotices) - издаются в целях предупреждения правоохранительных органов стран - членов Интерпола об угрозах общественной безопасности, например, готовящихся терактах, совершении преступлений общественно опасным способом, новых типах взрывных устройств и т.д.

"Фиолетовый угол" (purplenotices) - издаются с целью предупреждения о новых способах и методах совершения преступлений.

Есть специальные совместные уведомления Интерпола и Совета Безопасности ООН, которые издаются в отношении лиц и организаций, являющихся фигурантами резолюций Совбеза в связи с причастностью к террористической деятельности.

Уведомления Интерпола издаются Генеральным секретариатом по запросам НЦБ стран-членов за исключением "зеленых", "оранжевых" и совместных с Совбезом ООН, которые могут готовиться штаб-квартирой инициативно. Они публикуются на четырех официальных языках Интерпола на закрытом Интернет-сайте.

Справка "РГ"

Начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции Прокопчук Александр Васильевич. Имеет высшее образование по специальности "Романо-германские языки и литература", позже окончил Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "Юриспруденция".

Возглавлял Департамент кадровой политики, Управление внутренней безопасности и защиты информации Министерства РФпо налогам и сборам. Занимал должности первого заместителя начальника Главного управления безопасности и борьбы с коррупцией, начальника Управления информации и общественных связей Федеральной службы налоговой полиции РФ. С 2003 года - в органах внутренних дел. Возглавлял аппарат заместителя министра - начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России, Управление правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД РФ.

В 2006 году назначен заместителем начальника НЦБ Интерпола - начальником Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом. С декабря 2008 года является национальным координатором в Оперативном комитете группы личных представителей глав правительств стран-участниц Совета государств Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью.

Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2011 г. Прокопчуку А.В. присвоено звание "генерал-майор полиции", и он назначен на должность начальника НЦБ Интерпола МВД России.

Участник боевых действий. Награжден именным оружием, имеет государственные и ведомственные награды. Почетный сотрудник МВД России. Кандидат экономических наук. Владеет английским, немецким, французским, итальянским, польским языками.

В ноябре 2014 года на 83-ей сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола избран в Исполнительный комитет Интерпола.

10 ноября 2016 года на 85-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола Прокопчук избран на пост вице-президента этой организации.

Комментарий

Юрий Жданов, генерал-лейтенант, глава Всероссийской полицейской ассоциации:

- На сегодняшний день Интерпол - одна из авторитетнейших международных организаций, насчитывающая в своих рядах 192 члена. И сам факт избрания директора НЦБ Интерпола России генерала Прокопчука ее президентом значительно повысит авторитет России в мире. Александр Прокопчук - профессионал экстра-класса, очень грамотный, порядочный, достойный руководитель. С другой стороны, не следует преувеличивать роль президента международной организации, поскольку генеральный секретарь в ней значит намного больше. От него во многом зависит механизм работы, организация всего процесса, возможность включения и исключения в списки лиц, которые разыскиваются Интерполом. Но как бы там ни было, должность президента тоже очень статусная и важная. Я верю в возможность победы Прокопчука, в том числе и потому, что его конкурент из Южной Кореи с 2015 года не служит в полиции и не входит в руководящий состав Интерпола. Интрига разрешится в среду в районе 11 часов по московскому времени. Кстати, один из руководителей главного управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Петр Городов также находится на сессии Генеральной ассамблеи Интерпола и переживает за своего коллегу, с которым много лет работал в системе МВД России.

Что же касается возможного выхода Украины из Интерпола, то, на мой взгляд, эта угроза является политической трескотней по типу "отморожу уши назло маме". В итоге, хочется пожелать победы нашему кандидату, которая, мы надеемся, должна произойти в течение ближайших суток.

Подготовил Иван Петров