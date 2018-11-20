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20.11.2018 15:27
Рубрика: Культура

"Подбросы" Твердовского: испытательный полигон современного общества

Текст: Валерий Кичин
Прежде чем ввести лекарство в обиход, ученые химичат в лаборатории. Кино "оттепели", опережая время, вбрасывало в привычную модель идеальной советской жизни крупицу непривычной правды, и авторы смотрели, что она натворит в сюжете ("Премия", "Твой современник", "Председатель"). Спустя полвека уподобил кино испытательному полигону Иван Твердовский - не знаю, польстит ли это 29-летнему режиссеру или его обидит, но его научно-фантазийный подход к исследованию современного сознания во многом схож.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Подбросы", третий большой фильм Твердовского, закрепил за ним репутацию не только одного из самых одаренных молодых режиссеров, но и адепта кино как способа проверять общество на цивилизованность. Все три фильма - о ситуациях реального или смоделированного экстрима. Реалистический "Класс коррекции" - о том, каково в нашей школе детям-инвалидам. Опыт с хвостатой героиней "Зоологии" - снова о том, что будет с нестандартным существом в мире стандартной фауны. Каскадерские трюки "Подбросов" - история о фантастическом даре природы и о том, как этот дар ставят на службу всепожирающей коррупции, где человеческое измерение отсутствует вообще. У автора трезвый, цепкий ум, и его кино провоцирует людей думать.

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Дениса младенцем подбросили в беби-бокс, и он вырос в интернате сиротой, неспособным чувствовать боль - и физическую, и, по молодости лет, нравственную. Говорят, что бывает такая редкая патология у человека - анальгезия. Но в хорошем кино ничто не возникает просто так, и уникальное свойство подростка задает "Подбросам" параметры развернутой метафоры: фильм можно трактовать как рассказ о нечувствительности этого поколения к болям распадающегося общества. А можно и как комикс о супермене, который мог бы творить добро, но попадает в мир победившего цинизма, где из всех человеческих страстей в почете только алчность, и становится жертвой организованной преступности.

Международное название фильма Jumpman тоже отсылает к популярным комиксам, и весь его стиль последовательно уходит от примет бытового кино. Сиротский интернат выглядит едва ли не островком товарищества, а окружающий мир дан в сине-багровых тонах нескончаемой ночи и представляет собой единый, отлаженный механизм тотальной коррупции, поразившей все сферы - от медицины до судебной системы. Краски сгущены до абсолютного концентрата, созданная фильмом среда замкнута в себе и запаяна, как лабораторная колба, в ней нет ни одной детали, способной отвлечь от темы. Оставлено только самое необходимое для фабулы схематичной, но правдоподобной, - то, что доводит ее до обобщения, включая музыкальный угар бара Terpila, куда время от времени перебрасывается действие.

Отлично проработан лишь характер Дениса, и молодой актер Денис Власенко замечательно передает обаяние по-щенячьи доверчивого возраста и постепенное ощетинивание героя. В какой-то мере контрастные тона в переходах от сцен в интернате к эпизодам в большом криминальном городе обусловлены тем, что события даны с точки зрения героя и в его ощущениях. Рискованно, на грани фола, дан образ матери, бросившей сына, а потом к нему привязавшейся, - поняла, что от него может быть солидный толк в бюджете. Здесь чувствуется драма женщины, которая пропустила важную фазу жизни и теперь, повинуясь инстинктам, пытается наверстать упущенное как может и как умеет (Анна Слю). Над всем, включая выбор зон внимания фильма, витает легкий флер патологии.

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Нарочитость экспериментальной схемы задана уже хореографией первых эпизодов, где из Дениса, скрученного ремнями, пытаются выжать хотя бы каплю боли: и сам Денис, и тянущие ремни его дружки откровенно делают вид, что тянут и тужатся. Условной выглядит и главная авантюра: парня приспособили бросаться под шикарные авто, чтобы потом шантажировать богатых владельцев судом и вымогать откупные. Все события картины, все как бы документальные драмы судебных заседаний оркестрованы как хроника этой авантюры, где персонажи - либо условные фигуры, звенья в преступной цепочке, либо жертвы, терпилы, нечто орущее и размахивающее руками в КПЗ-аквариуме; на нюансы людских индивидуальностей автор почти не отвлекается.

Твердовский-сценарист поставил нелегкие условия Твердовскому-режиссеру, и можно оценить уверенное мастерство, с которым почти публицистическая структура облекается в одежды живой, как бы спонтанно протекающей, абсолютно узнаваемой жизни, а экзотичный фабульный ход и доведенные до лабораторной чистоты условия эксперимента выглядят и убедительно и реалистично. Концентрируясь на прогрессирующей болезни общества, они позволяют выразить правду, которая выше частностей, - одну из горьких, но неопровержимых правд нашего времени.

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и театр с Валерием Кичиным
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