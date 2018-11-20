Полиция в Папуа - Новой Гвинее захватила парламент после саммита АТЭС

Сотрудники полиции и служб безопасности захватили 20 ноября здание парламента в Порт-Морсби, столице Папуа - Новой Гвинеи, требуя выплатить им деньги за охрану мероприятий саммита АТЭС, проходивших в городе 17-18 ноября. Об этом сообщает новогвинейская газета Post Courier.

В захваченном парламенте находятся несколько министров и губернаторов Папуа - Новой Гвинеи.

Штурмующие побили стекла в здании и повредили оборудование, в частности - опрокинули аппараты для сканирования вещей посетителей. Также небольшие травмы получили два журналиста. По словам представителя парламента Гарри Момоса, сейчас в здании находятся порядка 300 недовольных силовиков.

Как заявляют представители полиции, деньги за помощь национальному правительству в проведении "очень успешной конференции АТЭС" до сих пор не выплачены, хотя расходы на безопасность были заложены в бюджет саммита, "и нет оснований предполагать, что правительство не в состоянии заплатить".

Кроме того, протестующие недовольны едой, которой их кормили во время саммита - по их словам, она была "ниже всяких стандартов".

Полицейская ассоциация предупреждает, что деньги должны быть выплачены немедленно, прежде чем противостояние обострится, иначе протесты примут "серьезный характер".

По словам Гарри Момоса, деньги должны быть выплачены 21 ноября.

Порт-Морсби стоит на третьем месте в списке самых опасных городов мира согласно рейтингу Crime Index 2018, подготовленному независимым сербским исследовательским порталом Numbeo. Опаснее только Сан-Педро Сулла в Гондурасе (первое место) и столица Венесуэлы Каракас. Поэтому обеспечению безопасности на саммите было уделено особое внимание. Обеспечивать порядок местным силовикам помогали службы безопасности из Австралии, Новой Зеландии и США.