Полмиллиона россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по состоянию на 20 ноября достигло 502 тысяч, увеличившись за неполные 11 месяцев 2018 года на 200 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Московской биржи.

Возможность открыть ИИС появилась в 2015 году, количество открытых счетов практически удваивается каждый год.

Растущая популярность ИИС объясняется возможностью получения налоговых вычетов по ним: до 52 тысяч рублей ежегодно при взносе на счет 400 тысяч рублей ("вычет на взносы") или в сумме НДФЛ на инвестиционный доход ("вычет на доход").

Половину портфелей ИИС составляют акции, на государственные облигации (наиболее консервативный инструмент для инвестиций) приходится 27,4 процента, на корпоративные облигации - 19,4 процента и на биржевые фонды - 3,2 процента.

Всего на фондовом рынке зарегистрированы 2,6 миллиона счетов физических лиц, из них 524 тысячи совершили хотя бы одну сделку в течение этого года, сообщает Московская биржа.