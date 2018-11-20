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20.11.2018 19:17
Рубрика: Экономика

Полмиллиона россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета

Текст: Игорь Зубков

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по состоянию на 20 ноября достигло 502 тысяч, увеличившись за неполные 11 месяцев 2018 года на 200 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Московской биржи.

Возможность открыть ИИС появилась в 2015 году, количество открытых счетов практически удваивается каждый год.

Фото: Сергей Михеев
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Растущая популярность ИИС объясняется возможностью получения налоговых вычетов по ним: до 52 тысяч рублей ежегодно при взносе на счет 400 тысяч рублей ("вычет на взносы") или в сумме НДФЛ на инвестиционный доход ("вычет на доход").

Половину портфелей ИИС составляют акции, на государственные облигации (наиболее консервативный инструмент для инвестиций) приходится 27,4 процента, на корпоративные облигации - 19,4 процента и на биржевые фонды - 3,2 процента.

Всего на фондовом рынке зарегистрированы 2,6 миллиона счетов физических лиц, из них 524 тысячи совершили хотя бы одну сделку в течение этого года, сообщает Московская биржа.

Экономика Финансы Инвестиции
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