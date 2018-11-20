Предприятия зарегистрировали 2,3 миллиона новых онлайн-касс

В сутки сейчас пробивается 150 миллионов чеков на сумму 90 миллиардов рублей. Благодаря новым технологиям налоговая служба в онлайн-режиме контролирует выручку в размере свыше 2,5 триллиона рублей в месяц.
Если сопоставить выручку онлайн-касс с общим оцениваемым оборотом розничной торговли, то контролируется кассами уже 92,5 процента. Новый механизм максимально автоматизирует процесс применения кассы, формализует взаимодействие с налоговой службой. Это значительно снижает административную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков за счет снижения количества контрольных мероприятий и проведения только точечных проверок, отмечают в Федеральной налоговой службе (ФНС).
- Данные с онлайн-касс действительно стали big data, которые в первую очередь служат интересам добросовестного бизнеса, - заявил "РГ" глава налогового ведомства Михаил Мишустин. - Так, система создает равные условия ведения бизнеса, при которых нечестному предприятию тяжелее получать незаконное преимущество за счет неуплаты налогов.
Этому, по словам Михаила Мишустина, также способствует система гражданского контроля, когда любой потребитель может с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС проверить чек, и практически "в один клик" сообщить в налоговую, если с ним что-то не так. Таким образом граждане уже проверили более 50 миллионов чеков, результаты которых автоматически учитываются при определении рисков.
"Транспарентность расчетов формирует среду доверия между бизнесом и налоговыми органами. Это практически сводит на нет контроль в традиционном его понимании, с выходом инспектора на место продаж. Достаточно сказать, что количество проведенных проверок применения контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки по итогам 2017 года снизилось в два раза по сравнению с 2016 годом", - подчеркнул Мишустин.
Новая система - это не только комфортные условия ведения бизнеса, включая отказ от всех форм кассовой отчетности, электронную регистрацию касс, снижение контрольной нагрузки со стороны налоговых органов, но и выравнивание конкурентной среды, качественно иной уровень защиты прав потребителя, легализация теневой части потребления и рост поступлений в бюджет. Технология онлайн-касс заложила основу для цифровой трансформации сферы ретейла и открыла новые возможности для бизнеса, потребителей и государства.
- Кассовая реформа позволила создать условия для снижения расходов бизнеса, связанных с кассами, и повышения эффективности его деятельности, - сказал он.
Добросовестный бизнес может воспользоваться вычетом по расходам на покупку онлайн-касс, напоминают в ФНС. Чтобы предпринимателям было проще его получить, фискальное ведомство утвердило новую форму отчетности. Вычет в 18 тысяч рублей полагается за каждый приобретенный кассовый аппарат нового образца. В сумму "компенсации" включена стоимость самой онлайн-кассы, фискального накопителя, программного обеспечения, а также расходы на установку и настройку оборудования. Предприниматели-плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД) могут получить вычет, подав декларацию по новой форме (в ней предусмотрен отдельный раздел для расчета суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму налога). Тем, кто работает "на патенте", для этого достаточно подать в налоговую службу заявление.
21 ноября, отмечается День работников налоговых органов. "Российская газета" поздравляет с профессиональным праздником сотрудников Федеральной налоговой службы.