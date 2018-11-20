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20.11.2018 23:20
Рубрика: Экономика

Дело техники

Предприятия зарегистрировали 2,3 миллиона новых онлайн-касс
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск №7724 (261)
По итогам основного этапа кассовой реформы более 844 тысяч предприятий розничной торговли и общественного питания зарегистрировали 2,3 миллиона новых онлайн-касс. Это вдвое превышает дореформенный парк такой техники.
Михаил Мишустин: Кассовая реформа позволила создать условия для снижения расходов бизнеса. Фото: Сергей Куксин Михаил Мишустин: Кассовая реформа позволила создать условия для снижения расходов бизнеса. Фото: Сергей Куксин
Михаил Мишустин: Кассовая реформа позволила создать условия для снижения расходов бизнеса. Фото: Сергей Куксин

В сутки сейчас пробивается 150 миллионов чеков на сумму 90 миллиардов рублей. Благодаря новым технологиям налоговая служба в онлайн-режиме контролирует выручку в размере свыше 2,5 триллиона рублей в месяц.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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Если сопоставить выручку онлайн-касс с общим оцениваемым оборотом розничной торговли, то контролируется кассами уже 92,5 процента. Новый механизм максимально автоматизирует процесс применения кассы, формализует взаимодействие с налоговой службой. Это значительно снижает административную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков за счет снижения количества контрольных мероприятий и проведения только точечных проверок, отмечают в Федеральной налоговой службе (ФНС).

- Данные с онлайн-касс действительно стали big data, которые в первую очередь служат интересам добросовестного бизнеса, - заявил "РГ" глава налогового ведомства Михаил Мишустин. - Так, система создает равные условия ведения бизнеса, при которых нечестному предприятию тяжелее получать незаконное преимущество за счет неуплаты налогов.

В сутки сейчас пробивается 150 миллионов чеков на сумму 90 миллиардов рублей

Этому, по словам Михаила Мишустина, также способствует система гражданского контроля, когда любой потребитель может с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС проверить чек, и практически "в один клик" сообщить в налоговую, если с ним что-то не так. Таким образом граждане уже проверили более 50 миллионов чеков, результаты которых автоматически учитываются при определении рисков.

"Транспарентность расчетов формирует среду доверия между бизнесом и налоговыми органами. Это практически сводит на нет контроль в традиционном его понимании, с выходом инспектора на место продаж. Достаточно сказать, что количество проведенных проверок применения контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки по итогам 2017 года снизилось в два раза по сравнению с 2016 годом", - подчеркнул Мишустин.

Новая система - это не только комфортные условия ведения бизнеса, включая отказ от всех форм кассовой отчетности, электронную регистрацию касс, снижение контрольной нагрузки со стороны налоговых органов, но и выравнивание конкурентной среды, качественно иной уровень защиты прав потребителя, легализация теневой части потребления и рост поступлений в бюджет. Технология онлайн-касс заложила основу для цифровой трансформации сферы ретейла и открыла новые возможности для бизнеса, потребителей и государства.

- Кассовая реформа позволила создать условия для снижения расходов бизнеса, связанных с кассами, и повышения эффективности его деятельности, - сказал он.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Контроль за денежными операциями предлагается ужесточить

Добросовестный бизнес может воспользоваться вычетом по расходам на покупку онлайн-касс, напоминают в ФНС. Чтобы предпринимателям было проще его получить, фискальное ведомство утвердило новую форму отчетности. Вычет в 18 тысяч рублей полагается за каждый приобретенный кассовый аппарат нового образца. В сумму "компенсации" включена стоимость самой онлайн-кассы, фискального накопителя, программного обеспечения, а также расходы на установку и настройку оборудования. Предприниматели-плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД) могут получить вычет, подав декларацию по новой форме (в ней предусмотрен отдельный раздел для расчета суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму налога). Тем, кто работает "на патенте", для этого достаточно подать в налоговую службу заявление.

21 ноября, отмечается День работников налоговых органов. "Российская газета" поздравляет с профессиональным праздником сотрудников Федеральной налоговой службы.

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