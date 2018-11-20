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20.11.2018 21:04
Рубрика: В мире

Мэй пока остается

Премьера Британии вынуждают отказаться от соглашения с ЕС
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Премьер Британии Тереза Мэй остается на своем посту - ее однопартийцы не набрали достаточно голосов, чтобы провести голосование о доверии главе правительства. Пока не набрали.
С чем останется Мэй? Возможно, с соглашением, но в одиночестве. Фото: AP С чем останется Мэй? Возможно, с соглашением, но в одиночестве. Фото: AP
С чем останется Мэй? Возможно, с соглашением, но в одиночестве. Фото: AP

Больше года переговорщики от Еврокомиссии и Британии ломали копья вокруг проекта соглашения, которое станет фундаментом для взаимоотношений сторон после того, как Соединенное королевство покинет ЕС. Задачей европейцев во главе с опытным дипломатом Мишелем Барнье было заставить Британию заплатить по всем счетам, гарантировать, что все спорные вопросы либо решаются в пользу остающихся в Евросоюзе стран, либо замораживаются, а также обеспечить особые права живущим на Альбионе европейцам и их близким.

Задачей британцев было вернуть своей стране самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, в том числе в сфере миграции, перейти на независимое от европейского суда в Люксембурге законодательство, прекратить выплаты в бюджет Евросоюза и европейские фонды и организации. Стороны еле-еле договорились в последний момент - ведь впереди не только согласование проекта на саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 ноября, но и голосование по нему в Европарламенте, а затем - в парламентах 28 стран - членов ЕС, и прежде всего в Британии. Вынудив свое правительство поддержать документ, в котором Лондон делает несколько существенных уступок Брюсселю, Тереза Мэй, возможно, полагала, что самое сложное позади. Но с начала текущей недели удары посыпались на нее один за другим.

Еще один удар Терезе Мэй нанесла Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии

Сначала стало известно, что в ее собственной партии пытаются запустить тайное голосование о доверии к ней как лидеру тори и, соответственно, премьеру. Напомним, что в консервативной партии Британии эта процедура запускается, если в комитет 1922 поступают письма от 15 процентов - в данном случае 48 - членов парламентской фракции. Затем, если большинство тори выразили доверие своему лидеру, в течение ближайшего года его позиция не подлежит оспариванию, а если нет - в партии выбирают нового главу, причем предыдущий лидер не имеет права выставлять свою кандидатуру. Оппозиционеры Мэй в среде консерваторов напрасно полагали, что наберут нужное число писем ко вторнику, однако они не сдаются. Как заявил один из противников премьера - Джейкоб Риис-Мог - еще есть шанс, что недостающие письма поступят после того, как проект соглашения с треском провалится в британском парламенте.

Фото: GETTYIMAGES
У Лондона осталось шесть вариантов развития событий

А в этом сегодня сомневаться не приходится: еще один удар Терезе Мэй нанесла Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, без которой у консерваторов нет большинства в парламенте. Напомним, что после выборов 8 июня 2017 года, когда Мэй хотела упрочить свое влияние в Британии, а вместо этого потеряла 12 мест в парламенте, именно юнионисты стали той политической силой, которая, по договоренности с тори, должна была дать им недостающие голоса. Но накануне юнионисты не только воздержались в ходе голосования по финансово-бюджетным вопросам, но еще поддержали поправку оппозиционной Лейбористской партии. И это, конечно, неспроста. По данным источников BBC в руководстве этой политической формации, это было "политическое послание" Мэй по поводу ее готовности "отделить Северную Ирландию от остальной части Британии". И это послание Тереза Мэй должна расшифровать однозначно - она не сможет "провести" соглашение с Евросоюзом через парламент.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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