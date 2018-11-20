Новости

Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево 00:10
СК начал проверку после гибели мужчины под самолетом 20.11.2018
Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД 20.11.2018
На Кольцевой линии полностью восстановлено движение поездов 20.11.2018
Источник: В "Шереметьево" погиб депортированный из Испании армянин 20.11.2018
В Шереметьево мужчину сбил самолет 20.11.2018
Минпромторг: РФ расскажет ОЗХО о разработках газа А-231 на Западе 20.11.2018
ФНС контролирует через онлайн-кассы оборот в 2,5 трлн рублей в месяц 20.11.2018
Цена нефти упала ниже 62 долларов за баррель впервые с февраля 20.11.2018
В программке к матчу Швеция - Россия поместили неправильное фото Черчесова 20.11.2018
Дзюба сыграет в матче со Швецией с первых минут 20.11.2018
Умер актер и режиссер Иосиф Дмитриев 20.11.2018
Фото: Индейка дала "брифинг" в Белом доме 20.11.2018
Надежду Савченко оставили под арестом до 23 декабря 20.11.2018
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина опять вышла замуж за Бари Алибасова 20.11.2018
В московском метро произошел технический сбой 20.11.2018
Трамп не исключил причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи 20.11.2018
При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ 20.11.2018
Третий участок ЦКАД будет полностью готов в 2020 году 20.11.2018
США ввели санкции против двух российских компаний 20.11.2018
"Газпром" прокомментировал борьбу Украины с газопроводами России 20.11.2018
Теннисистка Елена Веснина родила дочь 20.11.2018
Под Тверью украли деньги на строительство детсада 20.11.2018
Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна 20.11.2018
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста 20.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 23:00
Рубрика: Власть

Кто вошел

Президент обновил наполовину состав Совета по культуре
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск №7724 (261)
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при главе государства по культуре и искусству. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Фото: Сергей Михеев/ kremlin.ru Фото: Сергей Михеев/ kremlin.ru
Фото: Сергей Михеев/ kremlin.ru

В обновленный совет входят 55 человек, из которых 27 работали в прежнем составе. Зампредом переутвержден кинорежиссер Карен Шахназаров, а секретарем - советник президента Владимир Толстой.

Из прежнего состава в совет вошли известные музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, а также деятели театрального искусства Александр Калягин, Евгений Миронов, Валерий Фокин. Кроме того, в составе совета - балерина Светлана Захарова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, скульптор Андрей Ковальчук, кинорежиссер-документалист Сергей Мирошниченко, художник-аниматор Александр Петров, хореограф Борис Эйфман, руководители образовательных учреждений искусства Николай Цискаридзе, Владимир Малышев, Семен Михайловский, писатели Алексей Варламов и Валентин Курбатов.

Фото: Екатерина Штукина /Пресс-служба правительства РФ /ТАСС
Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с Днем рождения

В совет, отметим, не вошел писатель Юрий Поляков.

Новичками в совете в результате подписания указа стали кинорежиссеры Федор Бондарчук и Андрей Кончаловский, общественный деятель Наталья Солженицына, руководители ведущих музыкальных и драматических театров Владимир Урин, Дмитрий Бертман, Михаил Бычков, Владимир Машков, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Среди новых членов также руководители крупнейших музеев Зельфира Трегулова и Светлана Мельникова, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, детский писатель Анастасия Орлова (А.А. Рогах), композиторы и музыкальные продюсеры Игорь Крутой, Алексей Рыбников, Игорь Матвиенко, артистка эстрады Полина Гагарина, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Б. Щукина, актер Театра имени Е. Вахтангова Евгений Князев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

Утверждены также руководители четырех межведомственных комиссий при Cовете - ими стали Толстой, Шалашов, Пиотровский и Трегулова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Культура Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
США ввели санкции против двух российских компаний
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов