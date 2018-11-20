Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при главе государства по культуре и искусству. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В обновленный совет входят 55 человек, из которых 27 работали в прежнем составе. Зампредом переутвержден кинорежиссер Карен Шахназаров, а секретарем - советник президента Владимир Толстой.

Из прежнего состава в совет вошли известные музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, а также деятели театрального искусства Александр Калягин, Евгений Миронов, Валерий Фокин. Кроме того, в составе совета - балерина Светлана Захарова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, скульптор Андрей Ковальчук, кинорежиссер-документалист Сергей Мирошниченко, художник-аниматор Александр Петров, хореограф Борис Эйфман, руководители образовательных учреждений искусства Николай Цискаридзе, Владимир Малышев, Семен Михайловский, писатели Алексей Варламов и Валентин Курбатов.

В совет, отметим, не вошел писатель Юрий Поляков.

Новичками в совете в результате подписания указа стали кинорежиссеры Федор Бондарчук и Андрей Кончаловский, общественный деятель Наталья Солженицына, руководители ведущих музыкальных и драматических театров Владимир Урин, Дмитрий Бертман, Михаил Бычков, Владимир Машков, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Среди новых членов также руководители крупнейших музеев Зельфира Трегулова и Светлана Мельникова, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, детский писатель Анастасия Орлова (А.А. Рогах), композиторы и музыкальные продюсеры Игорь Крутой, Алексей Рыбников, Игорь Матвиенко, артистка эстрады Полина Гагарина, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Б. Щукина, актер Театра имени Е. Вахтангова Евгений Князев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

Утверждены также руководители четырех межведомственных комиссий при Cовете - ими стали Толстой, Шалашов, Пиотровский и Трегулова.