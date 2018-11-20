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20.11.2018 20:51
Рубрика: Происшествия

При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ

По подозрению в получении взятки в 5 миллионов рублей задержаны двое следователей СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Фото: Олеся Курпяева
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"Следователями центрального аппарата совместно с Управлением "М" ФСБ России указанные лица задержаны с поличным, - уточнила Петренко. - В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения".

Петренко особенно подчеркнула, что в ведомстве борьба с коррупционными проявлениями занимает особое место.

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