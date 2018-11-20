Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 72 года. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили Предстоятеля РПЦ с днем рождения.

Глава государства в эти дни находится в Сочи, поэтому, как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент позвонил Патриарху по телефону и пожелал ему всего самого хорошего.

Председатель правительства смог лично поздравить Патриарха в его резиденции в Переделкино.

- Сердечно вас поздравляю, Ваше Святейшество, с днем рождения. Желаю вам здоровья, сил для того, чтобы исполнять ваше первосвятительское служение. Это сложная история, это тяжелый крест, но надеюсь, что у вас все будет хорошо, - сказал Дмитрий Медведев, приветствуя Патриарха.

В свою очередь, Предстоятель поблагодарил главу правительства.

-Хотел бы сказать, что очень высоко ценю взаимодействие с нашим правительством по тем направлениям, которые являются важными, существенными для жизни нашего общества, - заметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Это и дела благотворительности, и многое другое -- то, что в первую очередь направлено на поддержку людей, нуждающихся в этом.

Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Выросший в семье священника, он в 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл.

Ленинградскую духовную академию он окончил с отличием, в 1989 году стал председателем Отдела внешних церковных сношений, а в 1991 году возведен в сан митрополита.

В январе 2009 года Кирилл избран поместным Собором Русской православной церкви в качестве 16-го Патриарха Московского и всея Руси.