Путин обновил Совет по культуре

Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте по культуре и искусству. Также определен президиум Совета и назначены руководители четырех межведомственных комиссий при нем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Всего в Совете - 55 человек, из них в прежнем составе были 27: музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, худруки театров Александр Калягин, Евгений Миронов, Валерий Фокин, балерина Светлана Захарова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, скульптор Андрей Ковальчук, кинорежиссер-документалист Сергей Мирошниченко, художник-аниматор Александр Петров, хореограф Борис Эйфман, руководители образовательных учреждений искусства Николай Цискаридзе, Владимир Малышев, Семен Михайловский, писатели Алексей Варламов и Валентин Курбатов, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и другие.

Глава государства включил в состав Совета кинорежиссеров Федора Бондарчука и Андрея Михалкова (Кончаловского); Наталью Солженицыну, руководителей театров Владимира Урина, Дмитрия Бертмана, Михаила Бычкова, Владимира Машкова, директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, руководителей музеев Зельфиру Трегулову и Светлану Мельникову, писателей Евгения Водолазкина, Анастасию Орлову (А.А.Рогах), композиторов и музыкальных продюсеров Игоря Крутого, Алексея Рыбникова, Игоря Матвиенко, певицу Полину Гагарину, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, ректора театрального института имени Щукина Евгения Князева, директора Московской филармонии Алексея Шалашова.

Заместителем председателя Совета снова стал кинорежиссер, директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, секретарем Совета - советник президента Владимир Толстой.

Президиум Совета подлежит ротации раз в год. Сейчас в нем 15 человек, восемь из них входили в прежний состав.

Межведомственные комиссии рассматривают вопросы государственной культурной политики по четырем направлениям. Их руководителей Владимир Путин также утвердил. Толстой займется современной культурной политикой и развитием творческих инициатив. "Гуманитарное развитие, художественное образование и творческое воспитание подрастающего поколения" будет курировать гендиректор Московской государственной академической филармонии, глава Союза концертных организаций России Алексей Шалашов. Направление "сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма" отдано Пиотровскому, а международное культурное сотрудничество - Трегуловой.