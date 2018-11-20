Со времени введения обязательного лицензирования управляющих компаний их ряды поредели. Волна отзыва лицензий у УК прокатилась в этом году по регионам ЦФО, как, впрочем, и других округов. В том, что сейчас происходит на рынке обслуживания многоквартирных домов, разбирались корреспонденты "РГ".

Погрязли в судах

Представители лицензионной комиссии в Костроме обнародовали результаты наблюдений за управляющими компаниями. Они оказались неутешительными. По данным Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона, с 2015 года в Костромской области было прекращено действие лицензий 23 УК. "На основании решения лицензионной комиссии были подготовлены и направлены пять исковых заявлений в арбитражные суды Ивановской и Костромской областей об аннулировании лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами", - сообщили в администрации региона. Поводом для судебных тяжб стало то, что управляющие компании по полгода и более не вносили в реестр лицензий сведения о многоквартирных домах.

Интерес предпринимателей к этой сфере в регионе довольно высок. За последние четыре года лицензии на управление многоквартирными домами получили 104 управляющие организации.

Особенно сильна среди УК конкуренция за право управления новыми, только что сданными в эксплуатацию домами. Обслуживать такие здания выгодно, поскольку они находятся на пятилетней гарантии застройщиков. Благодаря этому на счетах новых многоэтажек, как правило, накапливаются неизрасходованные средства, которые жильцы по решению общего собрания собственников могут направить на дополнительное благоустройство, установку систем видеонаблюдения и другие нужды. А вот в старом фонде затраты на обслуживание жилья значительно выше. Отчислений часто не хватает на оплату текущего ремонта таких зданий.

"Ветераны" на обочине

Брать в управление убыточные "дома-ветераны" частные управляющие компании не хотят, поэтому городу приходится заниматься проблемным фондом самостоятельно, силами муниципальной организации. Однако справляться с проблемным фондом в условиях дефицита средств удается далеко не всегда. В начале ноября костромская ГЖИ распространила заявление о том, что за последний год суд дважды наказал МУП Костромы "Городская управляющая компания" за неисполнение в срок предписаний, выданных в отношении многоквартирного дома № 14 на улице Мичуринцев в Костроме. После этого собственники не подтвердили своего желания дальше работать с этой организацией. "В связи с этим принято решение об исключении указанного дома из реестра лицензий", - сообщили в инспекции.

Отчислений жильцов часто не хватает на оплату текущего ремонта старых зданий

После серии судебных разбирательств, связанных с неоднократным неисполнением предписаний ГЖИ, аналогичные проблемы с управляющей компанией возникли у жителей дома № 20/2 на улице Шагова и дома № 4 на улице Ткачей в Костроме. По закону в таких случаях власти обязаны проинформировать жильцов о необходимости определиться с выбором: дальше сотрудничать с компанией-нарушителем либо перейти под управление новой организации. Если в течение двух месяцев жители не примут никакого решения, то муниципалитету придется организовывать общее собрание жильцов, чтобы выбрать способ управления домом.

В случае если жители не придут к единому мнению, мэрия будет обязана самостоятельно провести открытый конкурс для выбора управляющей организации. Если ни одна компания не заинтересуется предложением властей, найти нового исполнителя работ для невыгодных "возрастных" домов будет весьма непросто.

Заложники репутации

До введения лицензирования некоторые компании могли позволить себе годами работать спустя рукава, а по мере накопления долгов и претензий просто перерегистрироваться под новыми названиями, продолжая при этом исправно получать деньги жителей. Но теперь ситуация изменилась. Поправки в Жилищный кодекс позволяют реально наказывать нерадивые УК. Даже если действие лицензии организации еще не закончилось, но из регионального реестра в принудительном порядке исключены все находившиеся под управлением этой компании дома, то будущее такой УК плачевно. И если за полгода организации не удастся восстановить свою репутацию и обзавестись новыми домами, включенными в реестр, то ГЖИ обратится в суд с заявлением об аннулировании лицензии такой компании. Хотя норма закона достаточно новая, примеры введения карательных санкций против нерадивых УК уже есть.

Потерять лицензию можно быстро, а войти в бизнес довольно сложно

"В реестре лицензий Костромской области сведения о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляют ЗАО "ИВТБС", ООО "Ремонстрой", ООО УК "Энергетик", ООО УК "Комфорт", отсутствуют более шести месяцев. На основании решения лицензионной комиссии направлены заявления в арбитражные суды", - пояснили в ГЖИ. Во время одного из судебных процессов по иску Госжилинспекции об аннулировании лицензии ООО "УК "Комфорт" генеральный директор организации принял решение о добровольной сдаче лицензии. Недавно в черный список попали еще две организации - МП "ЖКХ Чистые Боры" и МУП "Аварийная диспетчерская служба". Обе обанкротились и не управляли домами более 22 и 28 месяцев соответственно.

Как отмечают специалисты, потерять лицензию можно быстро, а войти в бизнес довольно сложно. В октябре этого года в Костроме появились две новые управляющие компании, успешно прошедшие процедуру лицензирования. Однако роста числа участников рынка не наблюдается. С 2015 года в Костромской области было проведено 40 квалификационных экзаменов, участие в которых приняли 275 представителей управляющих компаний. Экзаменационные требования для получения квалификационного аттестата достаточно высокие, особенно для новичков, не имеющих опыта в коммунальной сфере.

А как у соседей

Лицензии восьми управляющих компаний были аннулированы в Воронежской области в октябре. Такое решение принял арбитражный суд по заявлениям Государственной жилищной инспекции, которая выяснила, что эти организации так и не приступили к управлению многоквартирными домами. На рассмотрении областного арбитража находится еще 18 аналогичных исков в отношении УК.

За весь период управляющим компаниям в Воронежской области было выдано 288 лицензий. Каждая десятая была в итоге отозвана.

По новым нормам Жилищного кодекса лишение лицензии грозит всем УК, которые не имели ни одной "подопечной" многоэтажки в течение полугода. В Воронеже на начало июля было 70 фирм, не управлявших домами. Большинство из них получило бессрочное разрешение еще в 2015-м, про запас, но с тех пор не воспользовалось им ни разу. Но были и случаи, когда организация просто не справилась с управлением собственными финансами. Так, ООО "Стройтрест 2П" обслуживало многоэтажки до октября прошлого года, в ноябре из реестра лицензий был исключен последний подведомственный ему дом. Фирму признали банкротом.

Жилинспекция предложила управляющим компаниям добровольно подать заявления о прекращении действия лицензии. До конца лета на призыв откликнулось три десятка УК. Это облегчило работу инспекторам, так как им не пришлось готовить документы для обращения в суд. Кроме того, добровольный отказ дал компаниям шанс претендовать на управление домами в будущем.

"Аннулирование лицензии на предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами в судебном порядке влечет за собой довольно серьезные правовые последствия, - отметили в жилинспекции региона. - Управляющие организации не смогут вновь оформить такую лицензию не только в Воронежской области, но и в других субъектах РФ".

На Тамбовщине лицензии на управление многоквартирными домами имеет 95 компаний. Еще 20 (причем 17 - в текущем году) лишилось их в связи с банкротством или отсутствием домов в управлении. Из реестра лицензиатов исключили, в частности, ООО "УК "Тамбовинвестсервис". Ее создавали для обслуживания домов, жители которых не выбрали управляющую организацию самостоятельно. Компания накопила большие долги перед поставщиками энергоресурсов и была признана банкротом. До отзыва лицензии УК "Тамбовинвестсервис" управляла пятью сотнями домов.

Комментарий

Ирина Леонова, член совета многоквартирного дома в Костроме:

- Мне кажется, что лицензирование управляющих компаний пошло на пользу жителям. Если раньше нам было сложно дозвониться в управляющую организацию, чтобы оставить элементарную заявку на проведение текущих ремонтных работ, то сейчас ситуация изменилась. Мы работой своей УК довольны. Сотрудники на звонки отвечают исправно, заявки в журнале регистрируют, бригады присылают оперативно. Они знают, что теперь у жителей появился реальный механизм воздействия на коммунальщиков через жалобы в жилинспекцию. И они могут потерять не только наш дом, но и весь бизнес.

Справка "РГ"

Обязательное лицензирование управляющих компаний было введено в России в 2015 году. По закону для получения лицензии предприниматели, желающие зарабатывать на управлении многоквартирными домами, должны сдать квалификационный экзамен, оплатить пошлину и подать в ГЖИ установленный пакет документов. Чтобы взять многоквартирный дом в управление, соискатель, помимо наличия профессиональной квалификации, должен быть зарегистрирован в налоговом органе и иметь справку из МВД об отсутствии неснятой или непогашенной судимости. При этом фамилия кандидата не должна числиться в реестре дисквалифицированных управленцев. Если с документами все в порядке, то ГЖИ выдает заявителю лицензию, которая действует пять лет. Если в процессе работы выяснится, что квалификационный аттестат руководителя управляющей компании получен с использованием подложных или недостоверных документов, то его аннулируют