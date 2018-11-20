Инвесторы построят в Москве новые спортивные комплексы

Столичные власти планируют выставить на торги несколько земельных участков под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) - они расположены в разных частях города, по ним уже утверждены основные параметры будущих зданий. Об этом "РГ" сообщили в департаменте по конкурентной политике Москвы.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет на торгах также под строительство ФОКов были реализованы шесть участков - на большинстве из них спорткомплексы уже построены и работают. Один из таких объектов показали журналистам и потенциальным инвесторам на улице Маршала Савицкого - уникальный центр, объединяющий под одной крышей сразу три ледовые арены, вырос на пустыре в Щербинке за год с небольшим. Сейчас "Южный лед", а именно так назвали ледовый комплекс, постепенно становится одной из главных спортивных площадок юга столицы.

"У нас занимаются хоккеем больше 200 ребят, а фигурным катанием в общей сложности около 800, - рассказал "РГ" спортивный директор комплекса Александр Раздольский. - Причем юных хоккеистов родители к нам зачастую приводят из других школ, где им сказали, что будущего в этом виде спорта у них нет. Мы же принимаем и тренируем всех здоровых детей и стараемся уделять им максимум внимания, выводя вместе с командами на лед больше тренеров, чем обычно".

Занимаются на катках "Южного льда" ребята самых разных возрастов - от малышей до подростков-юниоров. Часто проходят турниры, на которые приезжают десятки команд и на протяжении выходных на льду никого не бывает только во время его обновления. Впрочем, и в будни три ледовые арены не пустуют - пока на одной тренируются хоккеисты, на другой выполняют эффектные аксели будущие звезды фигурного катания. Комплекс даже стал площадкой для тренировки одного из составов женской олимпийской сборной Китая по хоккею - на лед и в тренировочные залы спортсменки из КНР выходят дважды в день. Разные составы сборной специально отправили в страны, где популярен хоккей, в том числе в Россию, говорит Раздольский.

Родители привозят детей в новый комплекс со всей Москвы и из Подмосковья - например, Татьяна Тимошенкова возит дочь на тренировки по фигурному катанию из Серпухова. "Очень удобно, что здесь три катка, благодаря этому получается записываться на удобное время, - говорит она. - Ездим мы сюда в первую очередь из-за любимого тренера, но арена нам тоже нравится". У каждого из трех катков, кстати, есть свое имя - Кулагин, Чернышев и Тарасов. Это известные советские хоккеисты и тренеры, настоящие легенды хоккея.

Несмотря на то, что центр уже активно принимает юных спортсменов, многое здесь еще впереди - на первом этаже сейчас работают строители. Александр Раздольский говорит, что изначально там хотели сделать крытую парковку, но теперь решили оборудовать большую столовую с собственной кухней, чтобы во время турниров игрокам и их сопровождающим не нужно было толпиться в буфете. Также идет отделка гостиничной зоны - в ледовом комплексе будет 16 гостиничных номеров на 4 человека каждый, чтобы приезжающие на турниры спортсмены могли жить прямо на спортивной базе.

Помимо трех катков в комплексе есть и другие залы, где проходят тренировки по боксу, рукопашному бою и другим видам единоборств, а также по хореографии. В планах инвестора закупить и новое передовое оборудование для тренировок хоккеистов и других спортсменов.