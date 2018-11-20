Для большинства гостиниц Центральной России ноябрь - месяц неприбыльный, наступает самый настоящий "мертвый сезон". Щедрые летние путешественники разъехались, яркие фестивали завершились, золотая листва облетела, а до "хлебных" новогодних праздников еще далеко. Чтобы завлечь к себе редких посетителей, владельцы отелей и хостелов предлагают клиентам небывалые скидки и зазывают на необычные мероприятия. Следите за руками.

Причем мероприятия - вовсе не обязательно конференции или конгрессы. В период затишья один из костромских хостелов начал проводить на своей территории мастер-классы: детей и взрослых приглашают научиться делать полезные мелочи, уютные подарки и небольшие сувениры к новогодним праздникам.

А на трассе между Ярославлем и Костромой туристам, путешествующим по Золотому кольцу, предлагают ночлег с невероятными скидками. Если верить рекламе, в ноябре переночевать в придорожном отеле усталый путник может не за 350, как обычно, а всего за 250-280 рублей. За эти деньги владельцы гарантируют койко-место в общей комнате на шесть-восемь персон и удобства на этаже. Отдельная комната на двоих с кондиционером и ванной будет стоить около 1500 рублей, но в эту цену уже включен завтрак.

В поисках тепла и уюта

Чтобы привлечь туристов, многие отельеры начинают диверсифицировать бизнес, объединяя под одной крышей стандартные семейные номера и хостел-секции, организуют на территории кафе, мини-музеи, прокат спортивного или игрового инвентаря и торговлю сувенирами. Благодаря такому разнообразию осенний провал посещаемости воспринимается уже не столь болезненно.

- Основная масса туристов, которые к нам приезжают, - москвичи, - рассказывает владелец мини-отеля в Костроме Вячеслав Новоселов. Сезон длится с мая по сентябрь. Сейчас народу нет. У меня небольшая гостиница на 11 номеров, ресторан, сырный магазин. Чтобы не прогореть в межсезонье, открыл свою пекарню, торговые лавки со льном и сувенирный рынок. Что мы сегодня можем противопоставить большим отелям? Наверное, индивидуальный подход. Стеклом и бетоном все наелись, людям хочется красоты и уюта. Есть среди гостей и паломники, приезжающие в Ипатьевский монастырь. Постоянные клиенты возвращаются ко мне, как на дачу много лет - они уже как родственники, я их знаю в лицо. В больших отелях такого нет.

По признанию администраторов отелей, в ноябре загрузка номерного фонда минимальная - пять-шесть процентов. Зато бронирование на новогодние праздники фактически завершено: на зимние каникулы свободных номеров во многих гостиницах уже нет. Организованные группы, влюбленные пары и семьи с детьми еще с августа начинают строить планы на декабрьско-январские выходные. Туры в Кострому "в гости к Снегурочке" пользуются большой популярностью.

Для студента и министра

Пять лет назад, изучив пожелания и жалобы туристов, костромские власти признали, что древнему городу, входящему в Золотое кольцо, катастрофически не хватает гостиниц, особенно с доступными номерами экономкласса. Чтобы исправить ситуацию, власти начали активно выделять отельерам площадки под строительство. Результат не заставил себя ждать.

Помочь преодолеть затишье "мертвого сезона" Костроме могли бы яркие туристические события

Наряду с "дефицитными" хостелами и гостиницами экономкласса в Костроме начали появляться отели и для очень взыскательной публики. Вместо стандартных 1,5-2,5 тысячи рублей за ночь цена одного номера в таких отелях может достигать 7,5 тысячи рублей и выше.

Ожидается, что уже в конце ноября в исторической части города будет введена в эксплуатацию четырехзвездочная гостиница для VIP-гостей на 50 номеров с рестораном, фитнес-клубом и конференц-залом, строительство которой обошлось инвестору более чем в 380 миллионов рублей.

Отчитываясь об итогах своей работы в 2017 году, представители костромской горадминистрации заявили депутатам, что на поддержку малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев было потрачено 1,19 миллиона рублей. Пятую часть этих средств - целых 211 тысяч - израсходовали на развитие туризма. Если разделить сумму поддержки на количество отелей, то получится примерно по две тысячи рублей в год на одно заведение.

На что же потрачена эта сумма? Ответ нашелся в пояснительной записке к отчету администрации Костромы: "Размещена информация о городе в трех востребованных туристических электронных и печатных изданиях, усовершенствована система туристической навигации. Установлено 19 дорожных знаков-указателей пути к объектам туристического показа, оборудованы дорожными знаками и приведены в нормативное состояние шесть парковок для туристических автобусов, актуализированы две навигационные карты. Подписано соглашение о создании Союза городов Золотого кольца России".

Что ж, за такие деньги и впрямь немало.

Снегурочке на шпильки

В начале ноября в мэрии объявили новый конкурс для распределения субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма. Победители получат возможность за счет бюджета возместить затраты на арт-объекты, малые архитектурные формы, используемые для ориентирования и привлечения туристов, аренду костюмов исторических и литературных персонажей, изготовление рекламной, сувенирной продукции и проведение культурных мероприятий. Сумма затрат на такую поддержку официально пока не названа. Однако далеко не у всех отельеров радужные отчеты чиновников вызывают восторг.

- Я с 1990-х годов слышу, что в Костроме помогают малым и средним предпринимателям, - горячится Вячеслав Новоселов, - но ни одного, кому помогли, за 21 год работы не видел. Когда я решил перенести ресторан при отеле в новое здание, то за разрешением на строительство пришлось ходить восемь месяцев! То одно не так, то другое не этак. Здание построено по прекрасному проекту архитектора Александра Серобабы - все любуются. Приступил к отделке, надеюсь к весне закончить. Но момента сдачи в эксплуатацию жду с ужасом. Наверное, надо готовиться ко второму кругу ада. Почему чиновники заранее думают, что мы должны сделать плохо? Мы же болеем за свой город, это же наш хлеб.

По мнению представителей турбизнеса, выйти из "мертвого сезона" Костроме могли бы помочь новые яркие туристические события - такие как прошедший фестиваль фейерверков. Кроме этого, отельеры и владельцы музеев ждут от властей помощи не только при сборе статистики, но и при создании и продвижении туристических маршрутов. "Хотелось бы навести порядок в турфирмах, работающих на приеме туристов. У нас есть замечательные, интересные музеи, есть уютные отели в шаговой доступности, но турфирмы в них группы без "отката" не возят. А не дашь откат - путешественники даже не узнают, что есть в Костроме такое место. Эту ситуацию надо менять", - считают представители отрасли.

Справка РГ

За последние пять лет инфраструктура гостеприимства в Костромской области расширилась более чем на 40 процентов. В 2013 году в регионе насчитывалось около 90 средств размещения, включая гостиницы, санатории, пансионаты, базы отдыха, оздоровительные лагеря. Их общий фонд из 2447 номеров был рассчитан на одновременное размещение шести тысяч туристов. Сейчас количество отелей, баз отдыха, профилакториев и гостевых домов в регионе выросло до 130. Номерной фонд превысил 3000 комнат. В прошлом году регион принял 955 тысяч туристов, что на 250 тысяч человек, или 36,6 процента, больше, чем пять лет назад. По прогнозам властей, до конца этого года Кострому посетит более миллиона путешественников.

Кстати



По данным администрации региона, только за последние два года в Костроме было открыто более десяти отелей, хостелов и гостевых домов с фондом более 150 номеров. Если в 2016 году в гостиницах региона останавливался каждый седьмой приезжающий в область турист, то в 2017-м - уже каждый третий. Благодаря развитию событийного туризма, созданию инфраструктуры и новых туристических маршрутов за пять лет число туристов, посещающих регион, выросло на треть, а налоговые поступления от туристической деятельности увеличились на 25 процентов, превысив сумму в 898 миллионов рублей. Сегодня доля туризма в региональном продукте составляет 1,4 процента. Из ведения департамента культуры сферу туризма в Костроме передали в департамент экономического развития. Власти посчитали, что благодаря новым подходам к работе развитие отрасли пойдет быстрее.