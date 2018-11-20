Липецким чиновникам запретили общаться по Skype

В администрации Липецкой области ограничили использование сервиса для видеозвонков Skype. С начала недели с документом, в тексте которого значится такая "рекомендация", начали знакомить каждого чиновника, сославшись на требования безопасности. В администрации заявили: уверенности в том, что передаваемая посредством сервиса информация не станет доступна третьим лицам, нет.

Как выяснилось, программа уже не пользуется большой популярностью у пользователей, ее вытеснили более современные аналоги. Фото: РИА Новости

Насколько "рекомендация" усложнит жизнь госслужащих, сказать сложно. Можно только предположить, что совсем никак.

- Да, меня познакомили с этим ограничением, - отметил заместитель начальника управления по развитию сельских территорий Михаил Валетов. - Однако хочу сказать, что за все время своей работы на этой должности мне ни разу не потребовался этот сервис для общения с коллегами. До прихода в управление я работал в крупных холдингах и там - да, пользовался Skype. Моя деятельность была связана с частыми разъездами, и этот сервис позволял удобно общаться с коллегами и партнерами. Но стоит учесть, что это было несколько лет назад и подобных скайпу программ, можно сказать, не было. К тому же мы впервые получили возможность быстро связываться друг с другом: где бы я ни был, нажимал кнопку на планшете и вел переговоры.

Защита у серверов Skype надежная, но если речь идет о гостайне, то использование этого сервиса недопустимо

Однако чиновник подчеркнул: никакие данные, которые можно назвать той же коммерческой тайной, уже тогда не обсуждали.

- А потом и вовсе стали отказываться от скайпа, - продолжает Михаил Валетов. - Здесь же, в администрации, в использовании сервиса для работы я не видел и не вижу смысла. Теперь же, когда заговорили о его незащищенности, хочу назвать это ограничение правильным и своевременным. Можно долго говорить о том, что весь мир выходит в соцсети, и это безопасно.

Коллеги чиновника оказались с ним солидарны. Как выяснилось, программным продуктом мало кто пользуется сейчас и для личных нужд. Причина - в "громоздкости", по сравнению с современными аналогами. Поэтому если кто и звонит по Skype, то дома, где программа установлена на компьютере.

По поводу других подобных сервисов пока не было сказано ни слова, нет и рекомендаций относительно соцсетей и мессенджеров, которыми липецкие чиновники активно пользуются, в том числе и для рабочих контактов. Чтобы не обмениваться визитками, многие попросту находят при знакомстве страницу в соцсети или сохраняют контакт в телефонной книге. И пожалуйста - все инструменты для общения перед глазами. Цифровизация - никаких "бумажек.

Комментарий

Легко ли взломать Skype

В профессиональных IT-кругах Skype зарекомендовал себя как ненадежный источник обмена информацией.

С августа 2016 года в разных странах было взломано несколько сотен аккаунтов Skype, в том числе защищенных двухфакторной аутентификацией. Такие аккаунты рассылали тысячи спам-сообщений по своим спискам контактов. Для взлома хакеры воспользовались комбинацией пар логина и пароля, не привязанных к аккаунтам Microsoft. Даже если привязать свою учетную запись к аккаунту Microsoft, как рекомендует сама компания, это не гарантирует защиту от взлома, так как стандартные реквизиты для входа продолжают действовать, рассказал "Российской газете" консультант по информационной безопасности компании InfoWatch Дмитрий Семенов.

Кроме того, в сентябре 2017 года в Skype обнаружилась уязвимость, которая позволяла злоумышленникам внедрять вредоносный код в виде скриптов прямо в операционную систему любого пользователя. Это, в свою очередь, позволяло хакерам получить полный доступ к компьютеру своей жертвы с совершенно неограниченными правами. За счет этого злоумышленники могли удалять файлы, показывать рекламу, красть личные данные и совершать множество других действий. Все эти факторы заставляют работодателей отказываться от использования мессенджеров.

"Запрет на использование различных мессенджеров не только в отношении госслужащих, но и в отношении простых пользователей реализуется во многих странах, - говорит Дмитрий Семенов. Так, Skype запрещен в ОАЭ, потому что там поддерживают собственный аналогичный сервис, предложенного телеком-провайдером Etisalat. В Китае частично реализован запрет на использование WhatsApp и Instagram, в Саудовской Аравии запрещен Viber, на очереди WhatsApp и Skype как сервисы, не соответствующие требованиям безопасности в рамках местного законодательства".

Ограничение возможности пользоваться мессенджерами и социальными сетями на работе - распространенная практика, причем не только в государственном секторе. Многие коммерческие организации устанавливают на рабочие компьютеры специальный софт, не позволяющий заходить на определенные сайты.

Подготовила Екатерина Ясакова.

Как вам это?

Артем Сага, директор IT-компании, Ростов-на-Дону:

- Защита у серверов Skype надежная, и использовать его рядовому пользователю можно. Но если речь идет о гостайне или о сведениях с высоким уровнем секретности, то использование этого сервиса недопустимо. Ведь данные обрабатываются зарубежными серверами. Как бы программа не шифровала данные, нельзя исключать, что алгоритм шифрования доступен компании-разработчику, который по запросу спецслужб вполне может выдать необходимые записи разговоров.

Гаджимурад Мусаев, глава Казбековского района Республики Дагестан:

- У нас в администрации уже около года закрыт доступ к соцсетям на рабочих компьютерах сотрудников администрации. Принял такое решение после очередного обхода по кабинетам, когда почти на каждом компьютере в поисковой строке браузера были открыты вкладки популярных соцсетей. Считаю, что это положительно повлияло на рабочий процесс, ведь, заходя в соцсети и мессенджеры, люди, сами того не замечая, проводят там много времени.

Константин Оболтин, первый замдиректора Департамента информационных технологий и связи правительства ЯНАО:

- Скайп и в самом деле небезопасен, поэтому мы на Ямале пошли по пути предоставления удобных каналов коммуникации сотрудников, которые надежно защищены, и при этом разработаны на базе отечественного софта.

Подготовили Александр Гавриленко, Ирина Варламова, Елена Мационг.