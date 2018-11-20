Новости

На аэродроме Бельбек протестируют вторую взлетно-посадочную полосу 17:42
Фрегат "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания в декабре 2018 года 17:42
В Азербайджане найдена древнеегипетская игра возрастом 4000 лет 17:36
Антропологи изучили "швейцарские ножи" возрастом 170 тысяч лет 17:33
Найдена самая интригующая фреска Помпеи 17:32
При взрыве во дворце бракосочетаний в Кабуле погибли 40 человек 17:27
Создатель "Симпсонов" внезапно заявил о возможном переезде в Россию 17:25
Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян 17:24
На скамью в центре Петербурга посадят героев "Собачьего сердца" 17:21
Международный архитектурный фестиваль открылся в Москве 17:19
В Государственном музее Пушкина представят новую сказку Марка Твена 17:12
Тропические циклоны атаковали несколько популярных пляжных курортов 17:11
В Волгоградской области пристав пришла на маникюр к должнице 17:08
В Рязани перевернулась цистерна с серной кислотой 17:00
Степашин назвал регионы, которые не выполнили программу переселения 17:00
Видео: Китайский Хатико месяцами ждет погибшую в ДТП хозяйку 17:00
Фестиваль российского кино открывается в Онфлере 16:50
Пострадавший под Архангельском Ан-2 перевезли с места аварии в аэропорт 16:48
"МегаФон" объявил о повышении тарифов в международном роуминге 16:45
На Урале контролер автобуса заставил школьницу дважды оплатить проезд 16:45
Беспилотный самолет-разведчик США облетел Крым 16:43
Подозреваемый в убийстве офицера Росгвардии объявлен в розыск 16:40
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения 16:36
В Петербурге турфирма вернет чете пенсионеров 200 тысяч рублей 16:34
Глава Twitter выступил против брахманов в Индии, спровоцировав скандал 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 17:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Международный архитектурный фестиваль открылся в Москве

Текст: Анна Шарова

Архитекторы, строительные предприятия и фирмы покажут достижения градостроения на фестивале международного масштаба "Зодчество 2018". Он проводится с 1992 года.

Фото: Тагир Раджавов/ РГ
Верховный суд объяснил, как защитить зеленую зону города от чиновников

С 19 по 21 ноября посетители увидят конкурсные работы, представленные в номинациях "Регионы России", "Архитектурные произведения 2016-2018", "Творческие архитектурные мастерские и коллективы" и "Творчество молодых архитекторов". Программа фестиваля разнообразна: пресс-конференции, конференции с участием деловых кругов России, мастер-классы и лекции мастеров архитектуры, круглые столы и дискуссии по актуальным вопросам архитектуры, презентации ведущих российских и иностранных архитекторов и представителей строительного бизнеса.

В рамках фестиваля также пройдут выставки "Объекты недвижимости" и "Материалы и технологии". На них посетителям покажут современные строительные и отделочные материалы, инженерное оборудование и продемонстрируют строительство современных объектов недвижимости, новых подходов в эксплуатации и управлении.

Оренбуржье вошло в топ-3 регионов ПФО с самым доступным жильем

Тема "Реконтекст" связана с реагированием на актуальные изменения среды и степень профессиональной вовлеченности на новые вызовы реальности. Ведущие российские и зарубежные архитекторы, урбанисты и градостроители, представители федеральных и региональных властей, девелоперских компаний и компаний-производителей публично обсудят актуальные проблемы и перспективы развития отрасли, а представители общественности узнают о наиболее важных событиях и интересных решениях, которые окажут влияние на облик российских городов в ближайшем будущем.

Заключительной нотой фестиваля станет торжественная церемония награждения лучших проектов. Авторам лучшего здания, построенного в России за последние два года, вручат Российскую национальную премию "Хрустальный Дедал". Премию Владимира Татлина вручат за лучший проект. А самых талантливых молодых архитекторов отметят премией "Эхо Леонидова".

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов