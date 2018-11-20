Международный архитектурный фестиваль открылся в Москве

Архитекторы, строительные предприятия и фирмы покажут достижения градостроения на фестивале международного масштаба "Зодчество 2018". Он проводится с 1992 года.

С 19 по 21 ноября посетители увидят конкурсные работы, представленные в номинациях "Регионы России", "Архитектурные произведения 2016-2018", "Творческие архитектурные мастерские и коллективы" и "Творчество молодых архитекторов". Программа фестиваля разнообразна: пресс-конференции, конференции с участием деловых кругов России, мастер-классы и лекции мастеров архитектуры, круглые столы и дискуссии по актуальным вопросам архитектуры, презентации ведущих российских и иностранных архитекторов и представителей строительного бизнеса.

В рамках фестиваля также пройдут выставки "Объекты недвижимости" и "Материалы и технологии". На них посетителям покажут современные строительные и отделочные материалы, инженерное оборудование и продемонстрируют строительство современных объектов недвижимости, новых подходов в эксплуатации и управлении.

Тема "Реконтекст" связана с реагированием на актуальные изменения среды и степень профессиональной вовлеченности на новые вызовы реальности. Ведущие российские и зарубежные архитекторы, урбанисты и градостроители, представители федеральных и региональных властей, девелоперских компаний и компаний-производителей публично обсудят актуальные проблемы и перспективы развития отрасли, а представители общественности узнают о наиболее важных событиях и интересных решениях, которые окажут влияние на облик российских городов в ближайшем будущем.

Заключительной нотой фестиваля станет торжественная церемония награждения лучших проектов. Авторам лучшего здания, построенного в России за последние два года, вручат Российскую национальную премию "Хрустальный Дедал". Премию Владимира Татлина вручат за лучший проект. А самых талантливых молодых архитекторов отметят премией "Эхо Леонидова".