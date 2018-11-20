Московский фестиваль "Круг света" продлили еще на три года

Московское правительство продлило фестиваль "Круг света" еще на три года. Светомузыкальное шоу можно будет посмотреть в 2019, 2020 и 2021 годах.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы в связи с популярностью мероприятия у жителей и туристов. Площадки для проведения мероприятия будут выбран

ы новые.

Фестиваль "Круг света" проводился в столице восемь раз. В этом году шоу посетили порядка четырех миллионов человек. Посмотреть представление можно было в Музее Победы на Поклонной горе, на Гребном канале, в музее-заповеднике "Коломенское" и "Царицыно", центре Digital October, концертном зале "Мир".

В сентябре шоу установило сразу два рекорда Книги Гиннесса: за самую большую лазерную видеопроекцию на глади фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые работали однов

ременно.