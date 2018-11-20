Москвичи выбирают лучшую концепцию памятника строителям

Перед конкурсантами стояла задача показать в своих скульптурах преемственность поколений, строивших Москву почти 900 лет - от первых зодчих до современных строителей. Из 30 поданных заявок 10 забраковали еще до создания макетов. Об оставшихся президент Союза архитекторов России Николай Шумаков сказал так: "Представлены очень достойные работы, причем разностилевые - от посвященной строителям часовни до абстрактных и многофигурных композиций. Выбор есть".
Одна из концепций, например, выглядит как массивная арка с изображением главных московских достопримечательностей вместе с фамилиями великих зодчих и строителей. Символ развития города, его прошлого и будущего. Но другом макете - три фигуры строителей разных эпох - Древней Руси, императорской России и современного государства. Однако наибольшее внимание посетителей приковано к концепции памятника в виде листа, на котором изображен макет Москвы с главными зданиями и улицами города. Лист здесь - символ непрерывного роста, единства и гармонии форм.
Установят памятник в сквере Строителей Москвы на пересечении Большой Никитской улицы и Кисловского переулка, неподалеку от здания столичного стройкомплекса в Никитском переулке. Москвичи должны увидеть новый монумент к концу 2019-го. Но возможно, что работы удастся закончить в августе - к Дню строителя.