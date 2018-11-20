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20.11.2018 23:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Угадай скульптора

Москвичи выбирают лучшую концепцию памятника строителям
Текст: Иван Пышечкин
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Столичный выпуск №7724 (261)
В столице подведут итоги конкурса на лучшую концепцию памятника "Строителям Москвы". На него представлено 20 работ. Авторов их члены жюри не будут знать до последнего, чтобы выбрать действительную лучшую. Но для желающих все экспонаты открыты для просмотра на выставке в Союзе архитекторов Москвы.

Перед конкурсантами стояла задача показать в своих скульптурах преемственность поколений, строивших Москву почти 900 лет - от первых зодчих до современных строителей. Из 30 поданных заявок 10 забраковали еще до создания макетов. Об оставшихся президент Союза архитекторов России Николай Шумаков сказал так: "Представлены очень достойные работы, причем разностилевые - от посвященной строителям часовни до абстрактных и многофигурных композиций. Выбор есть".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Одна из концепций, например, выглядит как массивная арка с изображением главных московских достопримечательностей вместе с фамилиями великих зодчих и строителей. Символ развития города, его прошлого и будущего. Но другом макете - три фигуры строителей разных эпох - Древней Руси, императорской России и современного государства. Однако наибольшее внимание посетителей приковано к концепции памятника в виде листа, на котором изображен макет Москвы с главными зданиями и улицами города. Лист здесь - символ непрерывного роста, единства и гармонии форм.

Установят памятник в сквере Строителей Москвы на пересечении Большой Никитской улицы и Кисловского переулка, неподалеку от здания столичного стройкомплекса в Никитском переулке. Москвичи должны увидеть новый монумент к концу 2019-го. Но возможно, что работы удастся закончить в августе - к Дню строителя.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
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