Пять картин из региональных музеев, которые привезли в Манеж. Часть 2

Звезды русского авангарда, импрессионизм Татарстана, суровый быт советских моряков и праздничная подсветка Кремля. "РГ" рассказывает о еще пяти шедеврах, представленных на выставке "Сокровища русских музеев" в Манеже.

Государственный музей изобразительных искусств республики Татарстан

Один из крупнейших региональных музеев России открылся в 1959 году. Основой его художественного собрания стала коллекция Андрея Лихачева, знаменитого казанского археолога и нумизмата. Сегодня в нем насчитывается больше 26 тысяч произведений. Среди них - картины местных мастеров и произведения русского авангарда, представленные в Манеже.

Павел Беньков. "Золотой плес". XX век. Холст, масло

Во время учебы в Академии художеств Павел Беньков нередко предпочитал занятиям поездки в Италию и Испанию. Уже после получения звания художника он целый год обучался в частной школе Жульена в Парижа, чтобы освоить методы импрессионизма. Культурная столица, впрочем, не сильно манила живописца: в 1909 году он возвращается в родную Казань, чтобы тут применить навыки, полученные в Европе. В последующие двадцать лет Беньков вместе с Николаем Фешиным не только создаст, по сути, с нуля татарскую школу живописи, но и напишет множество изображений родной земли. В их числе "Золотой плес".

Розовые лучи закатного солнца просвечивают сквозь белеющую колокольню церкви и мягко ложатся на засыпающую деревушку. Классический русский пейзаж, но всмотритесь в глубокие цвета и широкие, намеренно нечеткие мазки Бенькова: они дают картине столько пространства, что зритель может буквально вдохнуть вечернюю речную прохладу.

Роберт Фальк. "Лиза на солнце". 1907. Холст, масло

В свое время Фалька прозвали "тихим бубновым валетом". В противовес другим участникам русского авангардного общества, он не писал скандальных манифестов (Давид Бурлюк) и портретов культуристов (Петр Кончаловский). Художника роднила с товарищами любовь к ярким, праздничным краскам, однако его произведения были лишены присущей творчеству "валетов" крикливости и грубоватой материальности. Это особенно заметно на примере его ранней работы "Лиза на солнце".

Картина изображает будущую жену живописца, Елизавету Потехину, сидящей на залитой солнцем лужайке. Ослепительный, почти без теней, свет, нежный голубой цвет платья, напоминающий о танцовщицах Дега, румянец на щеках девушки - кисть Фалька блестяще передает короткий миг беззаботности и счастья.

Александр Смолин. Петр Смолин. "Зверобои". 1961. Холст, масло

Братья Смолины писали свои полотна в суровом стиле. Внешне плакатные, их работы противопоставляли сказочному оптимизму и приукрашенной действительности соцреализма мрачную монументальность, приземленность и аскетизм. Сообразно манере письма художники подбирали героев своих произведений: "Зверобои" рассказывают о тяжелом быте северных рыболовов. Угрюмые лица, угловатые силуэты, блеклые краски и голые сопки позади - картина открыла советской публике жизнь, которой она никогда не видела на приторно-солнечных плакатах сталинской эпохи.

Ульяновский областной художественный музей

Один из старейших музеев в Поволжье - датой его рождения считается декабрь 1895 года. С 1985 года он занимает второй этаж дома-памятника Ивану Гончарову, построенного симбирским архитектором Августом Шодэ. Главной гордостью музея считаются работы мастеров Испании, Франции, Голландии XVI-XVII веков и полотна выдающихся русских художников - Левицкого, Рокотова, Боровиковского, Иванова и Брюллова.



Наталья Гончарова. "Московская зима". 1910-1911

Двоюродная правнучка жены Пушкина и первая леди русского авангарда: Гончарову в полной мере можно было назвать "громким бубновым валетом". Она стала первой женщиной, изобразившей обнаженную натуру, и попала за это под арест. В 1912 году Гончарова вместе с Михаилом Ларионовым (они были вместе до самой ее смерти) покинула "Бубновый валет", чтобы основать еще более скандальное общество "Ослиный хвост". На первой персональной выставке художницы в 1913 году посетителям рассказывали ее увлекательную биографию: как она училась в Париже у Моне и на Таити у Гогена, как она писала религиозные картины в монастыре, как ездила в Мадагаскар на раскопки, и как, в конце концов, провозгласила Восток колыбелью культуры, а Европу - воровкой-рецидивисткой. Все это было чистой воды мистификацией. На той же выставке была представлена 761 работа Гончаровой, написанная во всех существовавших тогда стилях, от импрессионизма до футуризма. У художницы был, казалось, неисчерпаемый запас творческой энергии.

Тем удивительней покой ее "Московской зимы". Написанный густыми, плавными мазками пейзаж дышит умиротворением: шапки снега на деревьях, печной дым из труб и лошадиная упряжка, везущая одинокого пассажира.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Обладатель крупнейшего в Сибири художественного собрания - в его фонды входит более 30 тысяч экспонатов. Открывший свои двери в 1924 году, музей неспроста носит имя Врубеля: Михаил Александрович родился в Омске. Здесь же экспонируется единственное в Сибири живописное произведение художника, триптих "Цветы". В Манеже можно будет увидеть эскиз к этой композиции "Желтые розы".

Алексей Боголюбов. "Иллюминация Кремля". 1883. Холст, масло

Боголюбов был, прежде всего, художником-маринистом и автором батальных полотен, однако техническое мастерство позволяло ему создавать пейзажи практически на любую тему. На представленной в Манеже работе художник запечатлел Кремлевскую набережную, освещенную праздничными огнями по случаю коронации Александра III. Благодаря дотошности в деталях Боголюбов мастерски передает картину городской ночи, пронзаемой лучами разноцветных прожекторов.

Любопытный факт: для создания иллюминации на Софийской набережной были сооружены временные электростанции, а к Кремлю были протянуты питающие кабели. Осуществляло проект общество Siemens & Halske ‒ будущий немецкий гигант в сфере электроники.