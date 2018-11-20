Полиция ликвидировала преступную группу наркоторговцев

Оперативные сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России задержали участников преступной группы, которая занималась торговлей наркотиками через интернет-магазины на территории Тульской, Калужской и Рязанской областей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что "оперативниками полиции совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу установлены обстоятельства легализации денежных средств, а это 14 миллионов рублей, полученных в результате незаконного сбыта наркотических средств. В преступную группу входили более 20 человек".

Она пояснила, что "фигуранты разработали схему легализации денег, получаемых от продажи наркотиков, согласно которой на различных подставных лиц оформляли счета электронных кошельков".

Таких счетов было оформлено более 300. Потребители наркотиков посылали электронной почтой на эти счета деньги, которые затем переводились третьим лицам и обналичивались на территории Новомосковска Тульской области и других городов Калуги и Рязани.

По данным МВД, в период с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года торговцы наркотиками таким образом получили доход от незаконной деятельности на сумму более 14 миллионов рублей, которые использовали в том числе и для приобретения недвижимости.