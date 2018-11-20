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20.11.2018 23:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД

Заместитель командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве Евгений Макрушин пресек массовую драку на МКАД.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером во вторник, 20 ноября, на 59-м километре кольцевой автодороге в районе Кунцево. Пятеро неизвестных мужчин непосредственно на проезжей части устроили драку, применяя железные прутья и битые бутылки. Один из фигурантов конфликта получил ранения. 

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"Свидетелем происходящего стал полковник полиции Евгений Макрушин, который проезжал мимо на служебном автомобиле. Офицер проявил решительность, вмешался в конфликт и пресек противоправные действия, после чего вызвал на место сотрудников ДПС", - говорится в сообщении Росгвардии, которое приводит агентство "Москва".

Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожного конфликта.

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