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20.11.2018 11:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пользователи "Помощника Москвы" поймали 1,3 миллиона автохамов

Текст: Сергей Бабкин

Более 1,3 миллиона нарушений правил парковки обнаружили пользователи приложения "Помощник Москвы" с момента его запуска.

По данным РИА Новости, это приложение уже скачали 305 тысяч москвичей. Оно позволяет привлекать к ответственности водителей, которые паркуются под запрещающими знаками, на тротуарах, пешеходных переходах и газонах.

Фото: Пресс-служба Росавтодора
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В пресс-службе Московской административной дорожной инспекции "РГ" рассказали, что часть фотографий отбраковывается. Но, несмотря на это, "Помощник Москвы" за три года работы зарекомендовал себя как один из главных инструментов в борьбе с автохамством.

В МАДИ выразили благодарность активным пользователям. И еще раз напомнили, что штрафы выписываются не ради пополнения казны, а исключительно ради безопасности и комфорта на дорогах. Например, неправильно припаркованный на улице автомобиль может спровоцировать аварию, ограничивая обзор. Брошенные на тротуарах машины мешают пешеходам и иногда вынуждают людей выходить на проезжую часть. Вставая на газон, автомобилисты не только портят траву, но и разносят грязь по всему району.
 

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